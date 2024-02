Nam Định dệt ước mơ xanh

(TBTCO) - Từ ngày 28/2 đến ngày 1/3/2024, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh, lần đầu tiên sẽ diễn ra Triển lãm quốc tế ngành dệt may và công nghệ dệt may 2024 (VIATT 2024). Thông tin được đưa ra tại cuộc họp giới thiệu về sự kiện vào sáng nay 23/2, do Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương phối hợp với Tập đoàn Messe Frankfurt (Đức) tổ chức.