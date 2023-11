Nhà đầu tư rút số tiền kỷ lục từ các quỹ ETF theo dõi cổ phiếu các quốc gia vùng Vịnh

Trước đó vào cuối tháng 7, Chính phủ Israel đã thông qua dự luật về cải tổ tư pháp nhằm mục đích ủng hộ cơ quan hành pháp của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Động thái này đã gây ra các cuộc biểu tình rộng khắp; đồng Shekel đã giảm hơn 2% so với đồng Đô la trong những ngày kế tiếp và giảm hơn 9% kể từ khi kế hoạch lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 1. Thị trường chứng khoán Israel cũng hoạt động kém hiệu quả trong bối cảnh bất ổn, với chỉ số Israel của MSCI tụt hậu so với các chỉ số chứng khoán chính toàn cầu, chẳng hạn như MSCI All Country World, khoảng 14% do các nhà đầu tư trong nước tránh xa thị trường.