(TBTCO) - Báo cáo thị trường bất động sản tháng 12/2023 của Batdongsan.com.vn vừa công bố cho thấy, mặc dù lượng tin đăng cho thuê bất động sản trên toàn trang tăng 21% so với tháng trước và 2% so với cùng kỳ năm trước, nhưng nhu câu tìm thuê lại có xu hướng giảm mạnh ở tất cả loại hình.

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, sản phẩm có lượng tin rao cho thuê nhiều nhất trong tháng vừa qua là nhà trọ với mức tăng 58% so với tháng trước. Tương tự, lượng tin rao cho thuê cửa hàng kinh doanh tăng 28%, văn phòng và chung cư có lượng tin rao thuê tăng từ 7 - 9%.

Tuy nhiên, trái ngược với nhu cầu cho thuê, nhu cầu tìm thuê bất động sản vẫn chưa cải thiện, tiếp tục đà giảm 6% so với tháng trước và 14% so với cùng kỳ năm 2022. Xu hướng giảm nhu cầu thuê mạnh ở các loại hình chung cư, nhà riêng, nhà phố, cửa hàng và văn phòng từ 5 - 14% so với tháng trước.

Trong đó, tại thị trường cho thuê ở Hà Nội, nhu cầu cho thuê bất động sản tăng khi số lượng tin rao phân khúc này tăng 7% so với tháng 11/2023, song nhu cầu tìm thuê lại giảm tiếp 2%. Xu hướng tìm thuê giảm mạnh ở hầu hết loại hình. Cụ thể: tìm thuê cửa hàng giảm 20%; nhà mặt phố, nhà riêng Hà Nội cùng giảm 18%, nhà trọ giảm 15%; văn phòng giảm 11% và chung cư giảm 8%.

Nhu cầu tìm thuê nhà mặt phố, nhà riêng tại Hà Nội giảm mạnh.

Tương tự, ở TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM), lượng tin rao cho thuê nhà có xu hướng tăng trong tháng cuối năm. Theo đó, tin rao tìm khách thuê cho loại hình căn hộ chung cư TP.HCM tăng 8%, nhà trọ tăng 6%, văn phòng tăng 3%. Tuy nhiên, nhu cầu tìm thuê tại TP.HCM tiếp tục giảm đối với lượt tìm thuê căn hộ, nhà riêng, nhà mặt phố lần lượt là 4%, 13% và 13%./.