(TBTCO) - Tỉnh Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2030, du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và bền vững, khẳng định vai trò trung tâm du lịch kết nối khu vực và thế giới, trọng điểm du lịch hàng đầu của quốc gia.

Tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đến 2030 đón được trên 26 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 9 triệu lượt khách quốc tế; số lượt khách lưu trú đạt khoảng 13 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch đạt 158.000 tỷ đồng, gấp 3,4 lần so với năm 2024.

Trước mắt năm 2025, Quảng Ninh phấn đấu đón 20 triệu lượt khách, trong đó có 4,5 triệu lượt khách quốc tế; số lượt khách lưu trú đạt khoảng trên 8 triệu lượt. Tổng thu du lịch đạt 55.000 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2024.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định số 1169/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Phát triển Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch kết nối khu vực và thế giới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Quảng Ninh tích cực phát triển để trở thành một trong những trung tâm du lịch hàng đầu của Việt Nam, đóng vai trò là cầu nối hợp tác và kết nối du lịch giữa các khu vực trong nước và quốc tế. Với chiến lược tăng trưởng bền vững, tỉnh Quảng Ninh tập trung vào mô hình phát triển du lịch xanh, kết hợp với nền kinh tế tuần hoàn, đồng thời phát triển du lịch bốn mùa để thu hút du khách quanh năm.

Quảng Ninh phấn đấu đón 20 triệu lượt khách trong năm 2025. Ảnh T.D

Tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu trở thành điểm đến tổ chức các sự kiện quốc tế, bao gồm âm nhạc, điện ảnh, giao lưu văn hóa, cùng các lễ hội quốc tế quy mô lớn. Bên cạnh đó, Quảng Ninh còn hướng đến việc phát triển các trung tâm hội nghị, triển lãm MICE, tạo ra các địa điểm nghỉ dưỡng sang trọng, đặc biệt là các khu vực chăm sóc sức khỏe đẳng cấp toàn cầu, cùng các điểm du lịch tâm linh nổi bật của Việt Nam và thế giới.

Nhằm thúc đẩy sự phát triển này, Quảng Ninh đang tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại, giúp kết nối nội tỉnh, các khu vực trong và ngoài nước, mở rộng cơ hội thu hút khách du lịch quốc tế. Tỉnh cũng chú trọng đảm bảo an ninh quốc phòng, tạo ra môi trường ổn định và an toàn cho sự phát triển bền vững của ngành du lịch, đồng thời duy trì ổn định an ninh biên giới và các khu vực trọng điểm.

Đến năm 2030, Quảng Ninh hướng tới tốc độ tăng trưởng du lịch ổn định và bền vững. Các sản phẩm và dịch vụ du lịch sẽ được nâng cao chất lượng, tạo nên thương hiệu du lịch mạnh, có sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh toàn cầu. Đồng thời, du lịch sẽ tiếp tục đóng góp mạnh mẽ vào nền kinh tế địa phương, giúp bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử, và bảo vệ môi trường.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Quảng Ninh sẽ tăng cường phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác quốc tế và quảng bá du lịch mạnh mẽ.