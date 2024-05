(TBTCO) - Tiếp nối đà phục hồi từ cuối năm 2023, sản xuất công nghiệp tiếp tục cho thấy xu hướng tích cực khi chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4/2024 ước tính tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Thực tế này góp phần tích cực vào bức tranh kinh tế Việt Nam khởi sắc trong những tháng đầu năm 2024.

Chiều ngày 7/5, Bộ Công thương công bố báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp của cả nước cho thấy, hoạt động sản xuất công nghiệp trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2024 rất khả quan.

Trong tháng 4/2024, chỉ số IIP các ngành công nghiệp chủ lực đều tăng, trong đó chế biến, chế tạo tăng 7,0% so với cùng kỳ năm trước; sản xuất và phân phối điện tăng 11,3%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,6%.

Một số địa phương có IIP tháng 4/2024 tăng cao so với tháng trước như: Sơn La tăng 36,4%, Vĩnh Phúc tăng 17,6%, Thái Bình tăng 16,8%, Hà Giang tăng 14,2%, Kiên Giang tăng 12,5%, Bắc Kạn tăng 11,2%, Hòa Bình tăng 9,8%, Yên Bái tăng 9,6%, Sóc Trăng tăng 9,5%.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi, tăng trưởng 6% so với cùng kỳ. Ảnh: TL minh hoạ

Với kết quả nêu trên, tính chung 4 tháng đầu năm 2024 IIP ước tính tăng 6,0% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 giảm 2,5%).

Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 6,3% (cùng kỳ năm 2023 giảm 2,9%), đóng góp 5,5 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 12,3% (cùng kỳ năm 2023 giảm 0,2%), đóng góp 1,1 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,3% (cùng kỳ năm 2023 tăng 6,2%), đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng giảm 4,6% (cùng kỳ năm 2023 giảm 3,7%), làm giảm 0,7 điểm phần trăm.

Cũng theo Bộ Công thương, trong 4 tháng đầu năm 2024, có 54 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ năm trước, chỉ có 9 địa phương có IIP giảm so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, một số địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng khá do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng cao so với cùng kỳ năm trước (như Phú Thọ tăng 29,6%; Bắc Giang tăng 24,1%; Hà Nam tăng 15,5%; Bình Phước tăng 15,2%). Ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao so với cùng kỳ năm trước (như Khánh Hòa tăng 593,5%; Trà Vinh tăng 144,7%; Thanh Hóa tăng 30%).

Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực trong 4 tháng đầu năm 2024 tăng so với cùng kỳ năm trước: thép thanh, thép góc tăng 35,7%; vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 25,1%; phân u rê tăng 23,9%; thép cán tăng 20,2%; phân hỗn hợp NPK tăng 15,7%; sữa bột tăng 11,8%; điện sản xuất tăng 11,4%.