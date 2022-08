SHB tự hào là “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” 2022

(TBTCO) - Vừa qua, trong khuôn khổ Lễ trao giải Best Companies to Work for in Asia được tổ chức trang trọng tại TP. Hồ Chí Minh, Tạp chí HR Asia vinh danh Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2022”. Giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực “phát triển con người” của SHB trong nhiều năm qua.

Tại SHB, nhân lực là tài sản vô giá “Best company to work for in Asia” là giải thưởng uy tín do HR Asia - tạp chí về nhân sự hàng đầu, tổ chức thường niên, có sự lan tỏa cao trên toàn khu vực châu Á, dựa trên quá trình lựa chọn gắt gao của các chuyên gia nhân sự quốc tế và cuộc khảo sát diện rộng. Bằng những nỗ lực “phát triển con người” không ngừng nghỉ trong nhiều năm qua, SHB lần thứ 2 được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”. Ông Đỗ Quang Vinh - thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc SHB (bên trái), đại diện ngân hàng nhận giải thưởng uy tín của HR Asia Ngân hàng SHB luôn đặt trọng trách phụng sự từ tâm, đưa ra các giải pháp phù hợp, trở thành đối tác tin cậy của mỗi khách hàng. Để làm được điều đó, ban lãnh đạo luôn xác định rõ “nhân lực là tài sản vô giá của ngân hàng”, lấy con người là trung tâm cho động lực phát triển. SHB luôn không ngừng thay đổi, hoàn thiện các chiến lược nhân sự chuyên nghiệp để đảm bảo quá trình vận hành thông suốt, hiệu quả và liên tục trên toàn hệ thống, đồng thời xây dựng môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp có thể tạo động lực cho cán bộ nhân viên phát triển. Lần thứ 2 được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" là sự ghi nhận cho những nỗ lực “phát triển con người” của SHB trong nhiều năm qua Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc SHB Đỗ Quang Vinh nhấn mạnh: “Tại SHB, mỗi cá nhân sẽ luôn là mắt xích quan trọng, là tài sản vô giá của ngân hàng. Mỗi SHBer luôn sống, cống hiến với tinh thần “phụng sự từ tâm”, để thực hiện “khát vọng dẫn đầu”. Bên cạnh phát triển nhân sự, SHB chú trọng duy trì môi trường làm việc tích cực, sáng tạo, xây dựng nhiều chế độ đãi ngộ, khích lệ, gắn kết và tạo động lực để mỗi cán bộ nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực của bản thân vì một SHB ngày càng hiện đại, phát triển và vì một Việt Nam hùng cường, lớn mạnh. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và phát huy các chính sách, điều kiện và môi trường làm việc để SHB luôn là ngôi nhà chung của tất cả các cán bộ nhân viên”. Chiến lược đối mới tư duy từ chính mỗi cán bộ nhân viên Mỗi ngày, tại SHB đang xây dựng và hình thành văn hóa doanh nghiệp số, cách làm việc mới để xây dựng năng lực chuyển đổi số cho hệ thống, hướng tới mục tiêu 5 năm tới trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, áp dụng các công nghệ hiện đại hàng đầu và là ngân hàng số được yêu thích nhất. Song, chuyển đổi phải bắt đầu từ thay đổi tư duy của chính mỗi cán bộ nhân viên. SHB luôn khuyến khích tư duy nhóm và tinh thần sáng tạo nhằm mang lại nhiều tiếng nói, thúc đẩy trí thông minh, kinh nghiệm và chuyên môn của tập thể, đem lại nhiều góc nhìn đa dạng giúp đưa ra các giải pháp sáng tạo hơn. “Không có ranh giới giữa sếp với nhân viên trong quá trình sáng tạo và cũng không có bất kỳ sự phê phán nào trong quá trình đi tìm ý tưởng giải quyết vấn đề” - ông Đỗ Quang Vinh chia sẻ. Nhờ đó, SHB có thể thúc đẩy tinh thần sáng tạo của toàn thể đội ngũ, giúp ngân hàng đưa ra những giải pháp chất lượng với tính thực tiễn cao. Nhiều ý tưởng đã được hiện thực hóa, trở thành giải pháp đắc lực cho hoạt động của ngân hàng, đem đến cho khách hàng các giá trị và các trải nghiệm dịch vụ ngày càng tốt hơn. Cùng với đó, ngân hàng đã và đang chú trọng triển khai đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, nghiên cứu ứng dụng đồng bộ công nghệ. SHB tận dụng tối đa vai trò của các công cụ kết nối, làm việc trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và gia tăng năng suất làm việc của người lao động. Bên cạnh giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất”, tại lễ công bố và trao giải thưởng “Hàng Việt tốt - Dịch vụ hoàn hảo - Doanh nhân trí thức tiêu biểu Việt Nam năm 2022” tổ chức vào đầu tháng 8 vừa qua, SHB xuất sắc đứng trong Top 10 thương hiệu nổi tiếng hàng đầu năm 2022, Top 10 sản phẩm chất lượng tốt vì quyền lợi người tiêu dùng với sản phẩm thẻ Master Card được xây dựng đa dạng, “đo ni đóng giày” cho từng nhóm khách hàng có nhu cầu khác nhau với ưu đãi vượt trội. Đặc biệt, ông Đỗ Quang Vinh - thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc SHB, đã vinh dự nhận giải thưởng Doanh nhân Vàng Việt Nam năm 2022./.

Tài Tâm