Tăng lượng phát hành mới trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 8

Đánh giá về tình hình TPDN tháng 8, cụ thể là đối với lượng phát hành mới của các tổ chức phát hành (TCPH), ông Dương Đức Hiếu - Giám đốc, Chuyên gia phân tích cấp cao Khối xếp hạng và nghiên cứu tại VIS Rating cho biết, nhìn chung, thị trường TPDN tháng 8 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi lượng phát hành mới và giá trị trái phiếu chậm trả được hoàn lại tăng, trong khi trái phiếu rủi ro và chậm trả lần đầu giảm mạnh so với tháng trước. Tính đến cuối tháng 8, tổng lượng phát hành đạt 257.900 tỷ đồng, với 90% từ các ngân hàng thương mại, chủ yếu để bổ sung vốn và duy trì các chỉ số an toàn. Trong khi đó, phát hành trái phiếu của doanh nghiệp phi ngân hàng chững lại do các quy định chặt chẽ và khó khăn trong quản lý tài sản đảm bảo. Một số tổ chức phát hành vẫn đang đàm phán gia hạn trả nợ, trong khi nhiều tổ chức phát hành có tài chính yếu đã giảm tỷ lệ chậm thanh toán mới từ quý I/2024. Sự ấm lên của thị trường BĐS và môi trường lãi suất thấp cũng giúp cải thiện khả năng tái cấp vốn, góp phần giảm đáng kể tỷ lệ chậm trả mới.