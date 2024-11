Tăng tốc chi tiêu nhận vé Skymeet độc quyền, gặp gỡ trực tiếp Sơn Tùng M-TP tại TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Sẵn sàng chào đón sự trở lại bùng nổ của Skymeet tại TP. Hồ Chí Minh! Từ 28/10 đến 24/11/2024, hãy quẹt thẻ, đua top chi tiêu và nắm lấy cơ hội trở thành khách mời "đặc biệt" tham dự sự kiện, giao lưu trực tiếp cùng Sơn Tùng M-TP. Xem danh sách trúng vé dưới đây.

Danh sách đua top chi tiêu

Tuần 1 (28/10/2024 - 03/11/2024): https://www.mbbank.com.vn/resources/files/KHCN/KhuyenMai/Nam-2024/The/Sky-Card/Skymeet-2/danh-sach-khach-hang-trung-ve-skymeet-2-be-the-sky-tuan-1-2810-0311.pdf

Tuần 2 (04/11/2024 - 10/11/2024): https://www.mbbank.com.vn/resources/files/KHCN/KhuyenMai/Nam-2024/The/Sky-Card/Skymeet-2/danh-sach-khach-hang-trung-ve-skymeet-2-be-the-sky-tuan-2-0411-1011-1.pdf

I. Thông tin sự kiện độc quyền Skymeet.

1. Đối tượng tham dự đáp ứng đủ 2 điều kiện:

- Chủ thẻ MB JCB Be The Sky Apeiron còn hoạt động tại thời điểm diễn ra chương trình.

- Chủ thẻ sở hữu 01 vé SKYMEET.

2. Thời gian: 30/11/2024.

3. Địa điểm tổ chức: TP. Hồ Chí Minh.

II. Chi tiết chương trìnhChương trình săn vé SKYMEET tại TP. Hồ Chí Minh áp dụng cho tất cả thẻ MB JCB Be The Sky. Khách hàng tham dự khi nằm trong danh sách TOP khách hàng trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được nhận 01 vé SKYMEET, cụ thể như sau:

1. Chương trình đua top chi tiêu

a. Đối tượng: Tất cả chủ thẻ Be The Sky (Bao gồm thẻ vật lý và phi vật lý)

b. Thời gian: Triển khai từ 28/10 - 24/11/2024

- Tuần 1: 28/10 - 3/11/2024

- Tuần 2: 4/11 - 10/11/2024

- Tuần 3: 11/11 - 17/11/2024

- Tuần 4: 18/11 - 24/11/2024

c. Chi tiết chương trình

Chương Trình Chặng/ Giải Chi tiết SỐ LƯỢNG GIẢI/TUẦN TỔNG SỐ LƯỢNG GIẢI Đua top chi tiêu theo lĩnh vực (28/10 - 24/11) Tuần 1-2 - Top KH có doanh số giao dịch chi tiêu Online cao nhất và sớm nhất - Điều kiện: Tổng DSCT tối thiểu đạt 1 triệu đồng 8 16 Tuần 3-4 - Top KH có doanh số giao dịch chi tiêu Offline cao nhất và sớm nhất - Điều kiện: Tổng DSCT tối thiểu đạt 1 triệu đồng 8 16 Đua top chi tiêu theo số lượng giao dịch (28/10 - 24/11) Tuần 1-4 - Top KH có số lượng giao dịch chi tiêu nhiều nhất và sớm nhất - Điều kiện: DSCT trên mỗi giao dịch tối thiểu từ 20.000 VND 8 32 Đua top chi tiêu tích lũy (28/10 - 24/11) Tuần 1-4 - Top KH có doanh số chi tiêu cao nhất và sớm nhất - Điều kiện: Tổng DSCT tối thiểu 30 triệu đồng 6 24

d. Thể lệ

- Định kỳ Thứ 6 của tuần T+1, MB sẽ công bố danh sách khách hàng trúng thưởng vé SKYMEET của tuần T.

- Khách hàng sẽ nhận được tin nhắn SMS từ Be The Sky yêu cầu xác nhận tham dự SKYMEET trong vòng 24h kể từ ngày công bố kết quả.

- Khách hàng có 24h để xác nhận thông tin tham dự. Nếu khách hàng không xác nhận hoặc xác nhận không tham gia, vé của khách hàng sẽ do BTC quyết định.

- Vé tham dự SKYMEET sẽ được gửi tới khách hàng sau khi kết thúc chương trình đua top chi tiêu.

- Khách hàng theo dõi danh sách trúng thưởng cập nhật từng tuần tại website: mbbank.com.vn

2. Chương trình May mắn cùng thần tượng “BLIND BOX”

a. Đối tượng: Chủ thẻ Be The Sky mở mới trong thời gian diễn ra chương trình (Bao gồm thẻ vật lý và phi vật lý).

b. Thời gian: Triển khai từ 28/10 - 24/11/2024

- Tuần 1: 28/10 - 3/11/2024

- Tuần 2: 4/11 - 10/11/2024

- Tuần 3: 11/11 - 17/11/2024

- Tuần 4: 18/11 - 24/11/2024

c. Chi tiết chương trình

Chương Trình Chặng/ Giải Chi tiết SỐ LƯỢNG GIẢI/TUẦN TỔNG SỐ LƯỢNG GIẢI May mắn cùng thần tượng “BLIND BOX” (28/10 - 24/11) Tuần 1-4 - KH mở 01 thẻ mới Be the Sky và chi tiêu tối thiểu 100K nhận được 1 lượt chơi BLIND BOX. (1 thẻ/1 lượt mở hộp) - Mỗi khách hàng có thể có tối đa 10 lượt mở hộp. 8 32

d. Thể lệ

- Khách hàng sẽ nhận thông báo lượt chơi và link tham dự BLIND BOX thông qua App MBBank và email từ Be The Sky.

- Định kỳ vào 0h00 - 23h59 Thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần từ ngày 9/11/2024 đến 24/11/2024 và ngày 26/11/2024, Be The Sky mở BLIND BOX tại bethesky.vn để khách hàng vào tham gia săn vé.

- Số lượt mở hộp của khách hàng sẽ được tích lũy ở các tuần tiếp theo nếu khách hàng chưa sử dụng hết ở lượt mở hộp trước đó.

- Khách hàng đã trúng vé SKYMEET ở chương trình đua top chi tiêu sẽ không thể tham gia BLIND BOX.

- Vé tham dự SKYMEET sẽ được gửi tới khách hàng sau khi kết thúc chương trình săn vé.

III. Lưu ý:

- Doanh số giao dịch được tính là giao dịch chi tiêu qua POS hoặc Internet qua thẻ Be The Sky và được tính theo thời gian ghi nhận thành công trên hệ thống của MB trong thời gian diễn ra chương trình.

- Doanh số giao dịch được xét thưởng tính theo thẻ Be The Sky, không áp dụng cộng dồn giao dịch của các thẻ khác của MB do khách hàng sở hữu.

- Mỗi khách hàng (tính theo Code/CIF khách hàng) chỉ được nhận 01 giải thưởng cao nhất trong quá trình tham gia chương trình. Vui lòng liên hệ CSKH số 19001108 để được hỗ trợ nếu có bất kỳ thắc mắc nào về giải thưởng.

- Mỗi vé sẽ được định danh với mã khách hàng/khách hàng trúng thưởng. Vì vậy vé này không thể chuyển nhượng dưới bất kì hình thức nào.

- Giao dịch hợp lệ, đủ điều kiện ghi nhận thành công trên hệ thống: được tính sau tối đa 3 ngày kể từ ngày giao dịch. Nếu trong khoảng thời gian này, giao dịch không được ghi nhận thành công trên hệ thống thì sẽ không được tính. Riêng tuần cuối sẽ chỉ tính chi tiêu hợp lệ từ 18/11 - 24/11.

- Tại thời điểm xét thưởng, thẻ không có nợ xấu, nợ quá hạn dựa vào CIC của khách hàng.

- Trong mọi tình huống, quyết định của MB là quyết định cuối cùng. Khách hàng tham gia chương trình mặc định đồng ý với thể lệ chi tiết của chương trình được đăng tải tại website: www.mbbank.com.vn

Số lượng vé SKYMEET giới hạn, kích hoạt ngay thẻ Be The Sky và chi tiêu ngay thôi!