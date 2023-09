Tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và chống thất thu thuế

Long An: Bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, thu kịp thời số thuế phát sinh Lũy kế 8 tháng năm 2023, tổng thu ngân sách do Cục Thuế tỉnh Long An thực hiện được 10.602 tỷ đồng, đạt 71,3% so dự toán trung ương giao, đạt 67,6% dự toán tỉnh giao, bằng 85,6% so cùng kỳ thực hiện. Ông Nguyễn Văn Thủy - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Long An nhận định, nhiệm vụ thu NSNN các tháng cuối năm 2023 còn rất nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều DN gặp khó khăn. Vì vậy, Cục Thuế tỉnh Long An tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp quản lý thu thuế; bám sát; theo dõi đánh giá phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, phân tích các yếu tố tác động đến số thu, tiến độ thu ngân sách, từ đó kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý thu hiệu quả. Bắc Giang: Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giữ ổn định nguồn thu ngân sách Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Giang thông tin, lũy kế 8 tháng năm 2023, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang thu ngân sách được 8.763,1 tỷ đồng, đạt 81,1% dự toán pháp lệnh, đạt 66,8% dự toán UBND tỉnh giao năm 2023 và bằng 76,8% so với cùng kỳ thực hiện. Để đảm bảo thu kịp thời các nguồn thuế vào NSNN, những tháng cuối năm, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang sẽ kiên quyết xử lý đối với các trường hợp chậm nộp, không nộp hồ sơ khai thuế theo quy định. Cùng với đó, đơn vị sẽ quan tâm tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng DN, nhất là DN kinh doanh bất động sản, DN có vốn đầu tư nước ngoài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh sớm phục hồi, ổn định sản xuất, kinh doanh, qua đó giữ ổn định nguồn thu ngân sách.