Thời sự

Thêm xung lực, đưa hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia ngày càng thực chất, hiệu quả

Mai Lâm

Mai Lâm

vuthiluyentb@gmail.com
08:33 | 07/10/2026
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, chuyến thăm chính thức Lào và Campuchia của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ tạo thêm xung lực cho hợp tác giữa Việt Nam với hai nước láng giềng, trọng tâm là đưa các thỏa thuận cấp cao vào thực tế.
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Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ thăm chính thức Lào và Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 8 - 9/10/2026 và thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 9 - 10/10/2026.

Trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Lào và Campuchia.

Chuyến thăm khẳng định sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với hai nước láng giềng, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” Việt Nam - Lào và quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam - Campuchia.

Thêm xung lực, đưa hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia ngày càng thực chất, hiệu quả
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ thăm chính thức Lào và Campuchia từ ngày 8 - 10/10. Ảnh: Đức Thanh

Trọng tâm của chuyến thăm là thúc đẩy thực hiện những thỏa thuận, cam kết mà Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã thống nhất với Lãnh đạo cấp cao Lào và Campuchia thời gian qua.

Với Lào, chuyến thăm diễn ra chỉ ít ngày sau khi Quốc hội Lào bầu đồng chí Saleumxay Kommasith giữ chức vụ Thủ tướng, tạo điều kiện để hai Thủ tướng sớm trao đổi về các định hướng, biện pháp tăng cường hợp tác giữa Chính phủ hai nước trong giai đoạn mới.

Với Campuchia, chuyến thăm diễn ra 4 tháng sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet và hai nước đang có nhiều dư địa để tăng cường hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch.

Quan hệ của Việt Nam với Lào và Campuchia phát triển tốt đẹp, thực chất

Nhìn lại những dấu ấn nổi bật trong quan hệ Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia trong thời gian qua, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết, thời gian qua, quan hệ của Việt Nam với Lào và Campuchia đều phát triển tốt, có kết quả thực chất trên các lĩnh vực.

Với Lào, nổi bật nhất là quan hệ chính trị ngày càng đi vào chiều sâu. Ngay sau Đại hội Đảng của mỗi nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thăm cấp Nhà nước Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Lào. Việc lãnh đạo cao nhất của hai Đảng đều chọn nước kia là nơi đến thăm đầu tiên cho thấy ưu tiên đặc biệt hai bên dành cho quan hệ Việt Nam - Lào.

Quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng. Hai bên phối hợp chặt chẽ để giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh và duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực biên giới.

Hợp tác kinh tế đang có những chuyển biến tích cực. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 3 tỷ USD, tăng 32% so với năm 2024. Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các nhà đầu tư nước ngoài lớn tại Lào, với khoảng 300 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 7,04 tỷ USD. Hai bên đang tìm cách khai thác tốt hơn tiềm năng, nhất là về kết nối hạ tầng, năng lượng, thương mại và đầu tư.

Giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân luôn được hai nước quan tâm. Các địa phương, nhất là các tỉnh biên giới, duy trì thường xuyên các hoạt động giao lưu, qua đó tăng cường hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Thêm xung lực, đưa hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia ngày càng thực chất, hiệu quả
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Với Campuchia, tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố thông qua trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên, nổi bật là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet. Qua đó, hai bên tiếp tục xác định những lĩnh vực hợp tác cần ưu tiên và cùng tìm giải pháp cho các vấn đề đặt ra.

Về quốc phòng - an ninh, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác ngày càng hiệu quả, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Thương mại, đầu tư và du lịch là những động lực quan trọng của quan hệ. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 11,33 tỷ USD, tăng 11,7% so với năm 2024. Việt Nam hiện có 223 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn đăng ký gần 3,4 tỷ USD, đứng thứ hai trong số các địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.

Hợp tác giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh, với nhiều hoạt động giao lưu giữa các địa phương, các tổ chức và nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ.

Tạo thêm động lực cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối hạ tầng

Chia sẻ về những kỳ vọng từ chuyến thăm Lào và Campuchia lần này của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết, chuyến thăm lần này là bước triển khai cụ thể đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Lào và Campuchia.

Theo Thứ trưởng, kỳ vọng trước hết là Chính phủ Việt Nam thống nhất được với Chính phủ Lào và với Chính phủ Campuchia những biện pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả hơn các thỏa thuận, cam kết cấp cao, nhất là ở những nội dung cần tạo chuyển biến, đột phá.

Tiếp đó là tạo thêm động lực cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối hạ tầng, cả cứng và mềm, để hợp tác kinh tế với hai nước láng giềng có bước chuyển mạnh mẽ hơn; với Lào là hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 10 tỷ USD, với Campuchia là sớm đạt 20 tỷ USD như Lãnh đạo cấp cao các bên đã đề ra.

Chuyến thăm cũng sẽ thúc đẩy hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ và một số lĩnh vực mới phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước. Giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ, cũng sẽ được tăng cường.

Năm 2027, Việt Nam và Lào sẽ kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác; Việt Nam và Campuchia kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm cũng là bước chuẩn bị thiết thực cho những dấu mốc ấy.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh: “Chúng tôi tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo thêm xung lực cho hợp tác giữa Việt Nam với Lào và Campuchia, đưa quan hệ với hai nước láng giềng ngày càng thực chất, hiệu quả, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực”.

Mai Lâm
Từ khóa:
hợp tác Việt Nam Lào Campuchia hợp tác kinh tế thương mại đầu tư Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

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