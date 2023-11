TP. Hà Nội: Vượt khó khăn, hoàn thành nhiều mục tiêu tăng trưởng

11 tháng thu hút 22,6 triệu lượt khách du lịch Ước trong 11 tháng năm 2023, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đã tăng 32,4% so với cùng kỳ năm 2022 với 22,6 triệu lượt khách. Trong số này, khách du lịch quốc tế là 4,1 triệu lượt khách, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch đạt 84.250 tỷ đồng, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm trước.