Trao tặng hơn 190 tỷ đồng hỗ trợ phục hồi sản xuất chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản

Theo Cục trưởng Cục Thú y Nguyễn Văn Long, trên 27 tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng do Bão số 3 tổng cộng có 02 ổ dịch cúm gia cầm (CGC), số ổ dịch tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước tại 02 tỉnh, thành phố, số gia cầm chết và tiêu hủy là 2.653 con, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, cả nước có 01 ổ dịch CGC A/H5N1 tại tỉnh Bình Phước chưa qua 21 ngày. Nhận định tình hình tại các tỉnh, thành phố ảnh hưởng do bão Yagi, ông Long cho hay, vi rút có thể đã bị phát tán, lây lan rộng, nhất là tại các địa phương vừa xảy ra dịch trong thời gian qua, địa phương giáp biên giới.