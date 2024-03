Agribank đồng hành, hỗ trợ trao tặng 100 căn nhà tình nghĩa cho người nghèo tỉnh Kon Tum

Thực hiện Quy định 60-QĐ/TW ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước, Quy định số 87-QĐ/TW ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước, Quyết định số 1156-QĐ/ĐUK ngày 1/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp trung ương về việc thành lập Đảng bộ toàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, năm 2023, Đảng ủy Agribank đã hoàn thành việc tiếp nhận các tổ chức đảng, đảng viên từ các Đảng bộ địa phương về trực thuộc Đảng bộ Agribank. Qua đó, góp phần hoàn thiện mô hình tổ chức đảng, tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ chuyên môn; là khâu then chốt tạo đột phá trong công tác tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Agribank đối với hoạt động của toàn hệ thống. Cùng với đó, cấp ủy, các chi nhánh, đơn vị trong toàn hệ thống Agribank vẫn luôn đồng hành, gắn bó mật thiết cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ngành Ngân hàng đến với người dân, nhất là chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần quan trọng đẩy lùi tình trạng tín dụng đen, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế xã - hội địa phương. Song song với hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong việc thực thi chính sách tiền tệ, đầu tư có hiệu quả cho nền kinh tế, Agribank luôn tiên phong trong các hoạt động an sinh xã hội, tích cực phát huy trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi năm, toàn hệ thống Agribank dành kinh phí 400 - 500 tỷ đồng triển khai các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, công trình y tế, giáo dục, giao thông nông thôn, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, khắc phục hậu quả thiên tai... Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vừa qua, Agribank dành hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ công tác chăm lo cho người nghèo, các gia đình chính sách trên khắp mọi miền đất nước.