Agribank ghi nhiều dấu ấn trên hành trình vì cộng đồng

(TBTCO) - Tài trợ hơn 600 tỷ đồng xây dựng trên 2.000 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, 17 công trình trường học, phòng học, 6 trạm/cơ sở y tế, cùng hàng chục nghìn suất quà Tết, suất học bổng, thiết bị giáo dục, thiết bị y tế, các gói khám chữa bệnh cho người nghèo, các hoạt động cứu trợ thiên tai... là những con số thiết thực ghi đậm dấu ấn của Agribank trong hành trình an sinh xã hội vì cộng đồng năm 2022 trên mọi miền của Tổ quốc.

Mái ấm yêu thương - Ấm lòng người nghèo

Đã trở thành truyền thống tốt đẹp, công tác chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách luôn được các chi nhánh Agribank trên toàn hệ thống tích cực thực hiện, lan toả với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Năm 2022, Agribank dành nguồn kinh phí hơn 230 tỷ đồng tài trợ cho các địa phương có huyện nghèo, hỗ trợ xây dựng hơn 2.000 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho người nghèo và đối tượng chính sách trong cả nước (tiêu biểu trao tặng 100 căn nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 5 tỷ đồng/tỉnh cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Huế, huyện Củ Chi và Hóc Môn (TP. Hồ Chí Minh), Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang,…).

Đại diện Agribank trao nhà tình nghĩa cho người dân.

Cùng với chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, tặng quà tết cho người nghèo cũng là chương trình từ thiện xã hội thường niên đã trở thành dấu ấn tốt đẹp của Agribank trong nhiều năm qua. Hàng năm, Agribank dành hàng chục tỷ đồng mang đến những phần quà tết đầy ý nghĩa đối với những hộ nghèo, những gia đình có hoàn cảnh khó.

Năm 2022, trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế đất nước nói chung, cũng như mỗi gia đình nói riêng trong giai đoạn hậu Covid-19, nhưng công tác an sinh tại Agribank vẫn ấm áp nghĩa tình với hơn 70 tỷ đồng mang đến những chương trình thiết thực cho người nghèo đón tết. Từng phần quà đượm vị tết, thắm nghĩa tình đã được Agribank trên toàn hệ thống phối hợp cơ quan chính quyền địa phương trao tặng tận tay hộ nghèo, giúp căn bếp mỗi gia đình thêm ấm áp, đủ đầy hương vị ngày tết.

Đặc biệt, trong hành trình dựng xây và phát triển 35 năm qua, Agribank nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm trong công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với thương binh, liệt sĩ và gia đình người có công. Các hoạt động “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, tri ân gia đình có công với cách mạng được cán bộ, đoàn viên thanh niên Agribank chú trọng và quan tâm.

Trên các vùng miền của Tổ quốc, những mái ấm đồng đội, mái ấm tình thương dành cho các hộ nghèo, mang dấu ấn của Agribank đã và đang được hình thành. Phong trào phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng, thăm hỏi và tặng quà thương bệnh binh, người có công với cách mạng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công tại các địa phương… đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, được các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tổng giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng trao tặng 10 tỷ đồng an sinh xã hội tại Chương trình "Tết sum vầy - Xuân gắn kết 2023".

Tiếp sức cho tương lai của đất nước

Điểm sáng trong hoạt động an sinh xã hội của Agribank trong năm 2022 là các chương trình tài trợ cho giáo dục. Từ nhiều năm qua, giáo dục là lĩnh vực Agribank dành phần lớn nguồn lực, tâm sức để thực hiện với đa dạng các nội dung tài trợ. Năm 2022, riêng kinh phí tài trợ cho lĩnh vực giáo dục là hơn 166 tỷ đồng, con số cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Agribank với đầu tư cho giáo dục, đầu tư cho tương lai của đất nước.

Từ nguồn kinh phí tài trợ cho công tác giáo dục, năm 2022 đã có 11 công trình trường học, 6 công trình phòng học, nhà bán trú cùng rất nhiều thiết bị, phần mềm quản lý đào tạo được tạo nên từ nguồn vốn đóng góp của Agribank.

Tiêu biểu như công trình Trường phổ thông dân tộc bán trú và tiểu học Hoàng Thu Phố 2, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, Lào Cai với kinh phí 10 tỷ đồng; trường mầm non Trần Văn Ơn, xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre; trường mầm non xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa với số tiền 7 tỷ đồng/trường…; công trình 8 phòng học cho học sinh Trường mầm non xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; nhà học 3 tầng 18 phòng học cho khối THCS trường Tiểu học - THCS xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình với kinh phí 7 tỷ đồng/công trình; nhà 2 tầng 10 phòng học Trường THCS Tân Dương xã Tân Dương huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên với kinh phí 8,5 tỷ đồng)…

Agribank tiếp thêm động lực, khát vọng trên con đường đến trường của học sinh, sinh viên nghèo hiếu học.

Agribank cũng dành gần 50 tỷ đồng trao tặng hàng ngàn suất học bổng cho các em học sinh học giỏi vượt khó và tài trợ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập của các trường. Chương trình trao tặng tủ sách, thiết bị học tập "Thêm con chữ, bớt đói nghèo" đến nay đã triển khai tại 61 tỉnh, thành, được chính quyền địa phương và cộng đồng xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Những món quà từ Agribank đã có ý nghĩa động viên khuyến khích rất lớn đối với mỗi nhà trường và mỗi em học sinh, đồng thời đóng góp tích cực, hiệu quả trong việc hỗ trợ các địa phương hoàn thiện, nâng cấp sơ sở vật chất giáo dục, cải thiện điều kiện giảng dạy, học tập cho các thầy và trò tại các vùng khó khăn.

Hiệu quả thiết thực từ các chương trình hỗ trợ y tế, cứu trợ thiên tai

Trong năm 2022, Agribank cũng dành hơn 44 tỷ đồng cho các hoạt động tài trợ cho y tế, như xây dựng 6 trạm/cơ sở y tế, 22 xe cứu thương chuyên dụng, dành hơn 12 tỷ đồng tài trợ mua thiết bị y tế như máy siêu âm, máy chạy thận nhân tạo... trang bị/nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị y tế cho các bệnh viện, trạm y tế, cơ sở khám chữa bệnh tại các địa phương, giúp người dân cải thiện điều kiện thăm khám sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Từ năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Agribank đã phối hợp với chính quyền chia sẻ với những khó khăn của người dân. Hàng vạn sổ BHXH, thẻ BHYT đã được Agribank kịp thời trao tặng người lao động và nhân dân cả nước...

Mới đây, đồng hành cùng chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2022 và mang Tết ấm cho người nghèo - Xuân Quý Mão” do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phát động, Agribank đã tham gia tài trợ 1.451 sổ BHXH và 8.497 thẻ BHYT với tổng trị giá 5 tỷ đồng.

Phó Tổng giám đốc Agribank Nguyễn Thị Phượng trao tặng tài trợ sổ BHXH và thẻ BHYT với tổng trị giá 5 tỷ đồng.

Không chỉ dừng lại ở đó, cũng trong năm 2022, trước tình hình thiên tai tại nhiều địa phương như lũ quét, bão lũ, triều cường…, Agribank đã dành hơn 15 tỷ đồng cứu trợ khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định cuộc sống, sản xuất cho bà con tại các vùng bị ảnh hưởng.

Khép lại năm 2022, cùng với việc hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh của toàn hệ thống, công tác an sinh xã hội đã được Agribank thực hiện đúng theo kế hoạch, tiếp tục xây dựng, lan tỏa và kết nối những hoạt động an sinh với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Mỗi chương trình an sinh xã hội của Agribank không đơn thuần chỉ là giá trị vật chất, mà đó chính là trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, là sự kết nối từ trái tim đến trái tim của mỗi cán bộ, nhân viên Agribank trên hành trình lan tỏa những giá trị nhân ái và xây dựng hình ảnh một ngân hàng “Vì cộng đồng”.