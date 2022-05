Nhắm tới top 40 nước dẫn đầu về an toàn, an ninh mạng Theo mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, đến năm 2025, Việt Nam thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu về an toàn, an ninh mạng (GCI). Mục tiêu này hoàn toàn có thể thực hiện được nếu các giải pháp hợp lý được triển khai bởi thời gian qua, nhiều ứng công nghệ mới gắn với thành tựu cách mạng công nghiệp đã và đang phát triển mạnh mẽ như điện toán đám mây (Cloud), phân tích dữ liệu lớn (Big data Analytics), chia sẻ dữ liệu mở qua giao diện lập trình ứng dụng (open API), chuỗi khối (Blockchain), trí tuệ nhân tạo... Riêng trong lĩnh vực tài chính, xu hướng phát triển Fintech còn được thể hiện rõ nét qua việc các công ty khởi nghiệp công nghệ, các tổ chức không phải là ngân hàng có thế mạnh công nghệ tham gia vào các mảng hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính.