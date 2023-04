BIDV và ADB công bố báo cáo “Thị trường tài chính Việt Nam 2022 và triển vọng 2023”

(TBTCO) - Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.