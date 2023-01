Triển vọng tăng trưởng năm 2023 đối mặt nhiều thách thức

Đẩy mạnh cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh sẽ giúp Việt Nam tiếp tục tăng trưởng Giải pháp quan trọng được nhiều chuyên gia lưu ý để hỗ trợ tăng trưởng trong trung và dài hạn là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh. TS. Nguyễn Đình Cung đề xuất, Chính phủ tiếp tục tập trung mạnh vào cải cách thể chế, nhất quán theo thị trường và nâng cao hiệu quả, năng lực quản trị quốc gia, quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, việc ổn định kinh tế vĩ mô là điều cần thiết, tuy nhiên nên điều hành linh hoạt hơn bởi "những bất lợi của Việt Nam chủ yếu do tác động bên ngoài, là thứ chúng ta không kiểm soát được. Do đó, việc điều hành nên theo hướng thị trường hơn”. Theo ông Fred Mcmahon, Chủ trì nghiên cứu về tự do kinh tế tại Viện Fraser (Canada), việc cải thiện thể chế, thúc đẩy tự do kinh doanh là yêu cầu tất yếu lúc này của Việt Nam. Muốn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng GDP nhanh hơn, bền vững hơn, không còn cách nào khác là Việt Nam cần phải tập trung cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh.