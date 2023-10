(TBTCO) - Cho đến nay, Cục Dữ trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình đã triển khai tốt các nhiệm vụ liên quan đến quản lý hàng hóa, vật tư dự trữ quốc gia; xuất nhập hàng dự trữ. Trong những tháng còn lại của năm 2023, đơn vị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao triên các mặt công tác.

Chủ động, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đột xuất

Theo lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Nghĩa Bình, đơn vị quản lý dự trữ quốc gia (DTQG) địa bàn hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, có vị trí chiến lược về an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và đất nước.

Là các tỉnh có nhiều huyện miền núi, giáp khu vực Tây Nguyên; thường bị tác động, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai bão lũ, hạn hán, gây ra nhiều khó khăn. Vì vậy, nâng cao năng lực DTQG để chủ động, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đột xuất, cấp bách khi được Chính phủ và Tổng cục DTNN giao là nhiệm vụ chính trị hàng đầu luôn được quan tâm, chú trọng.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình nhập hàng hóa dự trữ quốc gia. Ảnh: Anh Ngọc

Hàng năm, cũng như năm 2023 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình luôn bám sát các quy định, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tiễn; quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ DTQG.

Đơn vị triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác nhập, xuất, bảo quản, quản lý kho hàng và hàng DTQG theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch, chặt chẽ, an toàn. Các mặt hàng DTQG luôn đảm bảo đủ số lượng, chất lượng tốt; xuất cấp kịp thời đã góp phần bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ an sinh xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, quốc phòng, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của xã hội, lúc khó khăn của người dân.

Năm 2023, dù tình hình và giá cả lúa, gạo nhiều biến động, khó khăn, nhưng đã hoàn thành 100% kế hoạch mua nhập 12.000 tấn gạo trước thời hạn; 9 tháng đầu năm 2023 xuất cấp 2.082,525 tấn gạo hỗ trợ Tết Nguyên đán, thiên tai, mưa lũ, học sinh các địa phương; xuất cấp số lượng lớn vật tư thiết bị DTQG tổng giá trị trên 14.480 triệu đồng để phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Đơn vị từng bước xây dựng hoàn chỉnh các kho dự trữ: kho dự trữ Dung Quất và kho dự trữ Đức Hiệp, địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; kho dự trữ Tây Sơn và kho dự trữ Quy Nhơn, địa bàn tỉnh Bình Định theo quy hoạch và kế hoạch, để tăng lượng chứa và điều kiện nhập, xuất, bảo quản hàng DTQG, tăng quy mô và năng lực DTQG trên địa bàn.

Xây dựng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Cục luôn chú trọng xây dựng đội ngũ công chức, nhất là công chức lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục chuyên nghiệp, chuyên sâu; có bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, đoàn kết, liêm, chính, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt khó, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ DTQG trong tình hình hình mới.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình xuất cấp kịp thời hàng hóa dự trữ quốc gia. Ảnh: Anh Ngọc

Đơn vị tăng cường phân cấp, phân quyền cho các đơn vị để chủ động trong quản lý và thực hiện nhiệm vụ được giao. Từng bước xây dựng vị trí việc làm, bố trí, phân công công chức theo vị trí việc làm, minh bạch, đáp ứng chuyên môn, nhiệm vụ của các đơn vị. Thực hiện đúng các quy định về quản lý, sử dụng, đánh giá công chức; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, tăng

Năm 2023, cục đã phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức phòng chống tham nhũng cho 60 công chức. Công chức cục đã học tập nâng cao trình độ: tiến sĩ 01 người; thạc sĩ 10 người và 02 người đang học thạc sĩ; thủ kho bảo quản đang học đại học 7 người.

thu nhập cho công chức, đảm bảo các tiêu chí, quy trình; gắn với kết quả, chất lượng, hiệu quả thực hiện công vụ, nhiệm vụ làm đầu, xây dựng cơ quan văn hóa, trách nhiệm nêu gương, kỷ luật, kỷ cương, với tinh thần “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, hiệu quả ”.

Từ những kết quả trên, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình góp phần tăng cường năng lực DTQG, để sẵn sàng, chủ động ứng cứu khi có tình huống cấp bách xảy ra, đáp ứng kịp thời, hiệu quả mục tiêu DTQG; phát huy vai trò của lực lượng DTQG trong quá trình phát triển bền vững đất nước; xây dựng ngành Dự trữ Nhà nước phát triển vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ DTQG trong tình hình mới./.