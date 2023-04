DIC Corp chính thức ngừng huy động 1.500 tỷ đồng cho khu đô thị du lịch Long Tân

(TBTCO) - Tổng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp, mã ck: DIG) đã hủy bỏ kế hoạch chào bán công khai 100 triệu cổ phiếu. Số tiền dự kiến thu về 1.500 tỷ đồng trong đợt phát hành cổ phiếu này sẽ được dùng để đầu tư vào Khu đô thị du lịch Long Tân.

Phối cảnh Khu đô thị du lịch Long Tân. Ảnh TL

Cụ thể, ngày 21/4, DIC đã có văn bản gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh để công bố thông tin bất thường về việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông bất thường của DIC Group diễn ra vào 12/10/2022 đã thông qua phương án chào bán công khai 100 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

DIC Group cho biết, số tiền dự kiến thu được 1.500 tỷ đồng sẽ được dùng để đầu tư vào Khu đô thị du lịch Long Tân. Cụ thể các hạng mục như: Chi phí bồi thường và giải phóng mặt bằng là 780 tỷ đồng, tiền sử dụng đất là 200 tỷ đồng, chi phí xây lắp 250 tỷ đồng, chi phí tư vấn 50 tỷ đồng và lãi trái phiếu là 220 tỷ đồng. Thời gian giải ngân dự kiến theo phương án là trong năm 2023 - 2024.

Cũng liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để đầu tư vào Khu đô thị du lịch Long Tân, trước đó ngày 14/9/2022, DIC Group cũng đã chào bán 150 triệu cổ phiếu, mức giá được đưa ra cho mỗi cổ phiếu là 20.000 đồng, tổng tiền thu về là 3.000 tỷ đồng để đầu tư vào dự án này.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của DIC Group cho thấy, hiện mức tồn kho của dự án Khu đô thị du lịch Long Tân đang ở mức 481 tỷ đồng, tăng 363 tỷ đồng so với cùng kỳ 2021 và chiếm 8,5% tổng lượng tồn kho của công ty này.

Về dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, theo giới thiệu của DIC Group đây là dự án trọng điểm của DIC Corp giai đoạn 2016 - 2020, có địa chỉ tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Dự án có quy mô 332ha trong đó đất ở hơn 79 ha với các loại hình nhà ở như nhà phố, nhà liên kế, biệt thự, chung cư cao tầng, nhà ở xã hội và nhà tái định cư. Còn lại là đất thương mại dịch vụ hỗn hợp, đất công trình dịch vụ đô thị, đất dịch vụ du lịch, đất cây xanh, thể thao, đất giao thông, đất hạ tầng kỹ thuật và đất tôn giáo… Khu đô thị du lịch Long Tân có tổng vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng, thời gian triển khai xây dựng từ 2018 đến 2036.

Trước đó, như TBTCVN thông tin, ngày 27/2, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại DIC.

Sau khi Thanh tra Chính phủ đưa tin về thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa tại DIC Corp, ngay từ thời điểm mở phiên giao dịch ngày 1/3, nhà đầu tư đã đặt lệnh bán ồ ạt, đẩy cổ phiếu DIG giảm sàn về mức 12.600 đồng/cổ phiếu. Chỉ sau 30 phút, lượng dư bán sàn của DIG đã lên đến 13 triệu đơn vị. Tính đến chốt phiên ngày, cổ phiếu này vẫn đang còn dư bán tại giá sàn gần 1,2 triệu đơn vị.

Báo cáo tài chính hợp nhất của DIC Corp tính đến ngày 31/12/2022 cho thấy, tổng cộng tài sản đang có hơn 14.743 tỷ đồng, giảm 5,57% so với gần 16.487 tỷ đồng hồi đầu năm; lũy kế lợi nhuận sau thuế hơn 144 tỷ đồng, giảm hơn 84% so với 952 so với cùng kỳ năm 2021.