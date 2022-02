(TBTCO) - Cổ phiếu DIG của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng (DIC Corp, sàn HOSE) đang lao dốc mạnh sau một chu kỳ tăng giá cuối năm 2021 và đạt đỉnh hồi tháng 1/2021. Đây dường như là một nghịch lý trong bối cảnh công ty vừa đưa ra những kế hoạch kinh doanh năm 2022 tăng trưởng cao, tuy nhiên tham vọng tăng vốn nhanh cũng có thể là áp lực lớn lên hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.

Mục tiêu tăng tốc, cổ phiếu DIG vẫn giảm

Từ đầu năm 2022 đến nay, cổ phiếu DIG của DIC Corp liên tục đổ dốc. Cụ thể sau khi lập đỉnh với mức giá lên tới gần 120 nghìn đồng/cổ phiếu, DIG đã rớt giá liên tục với nhiều phiên “nằm sàn”. Đến nay, thị giá cổ phiếu này chỉ còn 50% so với thời đỉnh cao chỉ mới cách đây chừng 1 tháng, thị giá hiện đang ở mức khoảng 60 nghìn đồng/cổ phiếu.

Diễn biến bi quan của cổ phiếu DIG tỏ ra khá nghịch lý trong bối cảnh công ty này đã đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các con số tăng trưởng khá cao so với kết quả thực hiện trong năm 2021.

DIC Corp (DIG): Sức ép “pha loãng” trước tham vọng tăng vốn nhanh

Cụ thể, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được thông qua ở cấp Hội đồng quản trị đặt mục tiêu doanh thu và thu nhập khác đạt 4.612 tỷ đồng, tăng trưởng tới 62% so với thực hiện năm 2021.

Chỉ tiêu lợi nhuận cũng được đặt ra với lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 1.910 tỷ đồng, tăng trưởng 59% so với thực hiện năm 2021. Vốn đầu tư phát triển dự kiến 11.979 tỷ đồng, cổ tức dự kiến là 20-25%.

Xa hơn nữa trong kế hoạch từ năm 2022 đến năm 2025, doanh nghiệp ngành xây dựng này đặt mục tiêu tổng doanh thu lên tới 39.700 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế lên tới 15.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn này là 81.678 tỷ đồng.

Trở lại diễn biến của cổ phiếu, sự lao dốc của DIG ít nhiều cũng làm cho những nhà đầu tư đang nhiều kỳ vọng vào cổ phiếu này rơi vào sự hụt hẫng, khi mà viễn cảnh đầy lạc quan cũng chỉ diễn ra trước đó không lâu, sau một giai đoạn thăng hoa vào cuối năm 2021.

Trong giai đoạn 3 tháng cuối năm 2021, DIG là một trong những cổ phiếu bùng nổ ấn tượng nhất thị trường. Đầu tháng 10/2021, mặt bằng giá cổ phiếu này chỉ khoảng hơn 30 nghìn đồng/cổ phiếu, nhưng sau đó đã tăng tốc cán mốc gần 120 nghìn đồng/cổ phiếu vào đầu tháng 1/2022. Theo đó, thị giá của DIG đã tăng gấp tới gần 4 lần chỉ trong vòng hơn 3 tháng.

Sức ép đè nặng khi vốn tăng nhanh

Trong các mục tiêu sắp tới, ngoài các con số kinh doanh, DIC Corp còn đặt ra tham vọng khá lớn về việc mở rộng quy mô vốn. Theo đó, vốn điều lệ dự kiến đến hết năm 2022 có thể đạt từ 5.700 tỷ đồng - 8.000 tỷ đồng, mục tiêu xa hơn đến năm 2025 thậm chí có thể đạt quy mô phát vốn điều lệ lên tới 14.000 tỷ đồng.

Trước đó, quy mô vốn điều lệ của DIC cũng đã được mở rộng đáng kể trong năm 2021, tăng từ mức 3.185 tỷ đồng thời điểm đầu năm lên gần 5.000 tỷ đồng vào cuối năm. Theo đó, vốn điều lệ của công ty ngành xây dựng – bất động sản này đã tăng gấp gần 1,5 lần trong năm 2021.

Trong năm 2021, công ty cũng đã thu về khoảng tiền 1.949 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu, đồng thời vốn chủ sở hữu của gia tăng từ 4.990 tỷ đồng lên 7.882 tỷ đồng.

Động thái tăng vốn đã giúp quy mô doanh nghiệp gia tăng, giảm áp lực về vay nợ tài chính và chi phí lãi vay.

Tuy nhiên, quy mô vốn tăng cũng tạo ra áp lực pha loãng, đòi hỏi doanh nghiệp phải tạo ra tăng trưởng lợi nhuận ít nhất bằng với tốc độ tăng vốn mới giữ được tỷ lệ thu nhập trên vốn như cũ (chưa nói đến việc cải thiện chỉ số này cao hơn).

Năm 2021, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của DIC Corp đạt 953 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 49% so với kết quả lợi nhuận năm 2020. Nhìn riêng vào con số tốc độ tăng trưởng lợi nhuận có thể thấy công ty đã đạt được một con số tăng lợi nhuận khá cao trong năm vừa qua.

Tuy nhiên, với tốc độ mở rộng quy mô vốn của doanh nghiệp trong năm qua, tỷ suất lợi nhuận tính trên mỗi cổ phiếu của DIC Corp thậm chí vẫn bị sụt giảm nhẹ so với năm 2020. Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ năm 2021 của DIC Corp đạt khoảng 19%, trong khi đó chỉ số này năm 2020 là 20%.

So sánh về tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ của DIC Corp với một số doanh nghiệp bất động sản khác thì có thể thấy công ty này cũng có chỉ số này không phải ở mức cao. Cụ thể, tỷ suất khoảng 19% của DIC Corp chỉ tương đương so với chỉ số của Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã cổ phiếu KDH), nhưng thấp hơn so với mức 27% của Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã cổ phiếu DXG) và thấp hơn rất xa so với mức 68% của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã cổ phiếu HDG).

Trong khi đó, thị giá của cổ phiếu DIG trên thị trường dù đã qua giai đoạn giảm mạnh, nhưng với mặt bằng giá 60.000 đồng/cổ phiếu, thị giá hiện tại của DIG chỉ thấp hơn so với mức 63.000 đồng/cổ phiếu của cổ phiếu HDG, nhưng vẫn còn cao hơn khá nhiều so với mức giá 51.000 đồng của của KDH, hoặc mức 35.000 đồng/cổ phiếu của cổ phiếu DXG./.

So sánh lợi nhuận sau thuế và vốn điều lệ của DIC Corp với một số doanh nghiệp xây dựng/bất động sản khác (tỷ đồng)