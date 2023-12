Giá vàng tăng kỷ lục vượt mốc 2.100 USD, mức cao nhất mọi thời đại

(TBTCO) - Giá vàng đã lập kỷ lục mới lần thứ hai liên tiếp trong phiên giao dịch ngày 4/12, đột ngột tăng vọt lên mức 2.111 USD/ounce trước khi giảm mức tăng xuống gần 2.100 USD/ounce, trong bối cảnh cơn sốt vàng thỏi toàn cầu dường như sẽ còn tiếp tục tăng.

Sự sụt giảm gần đây của đồng Đô la đã tạo thêm động lực mới cho đợt tăng giá vàng thỏi kéo dài cả năm. Ảnh: Bloomberg

Đồng Đô la giảm tạo thêm động lực cho giá vàng tăng

Giá vàng đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại, được thúc đẩy bởi sự sụt giảm của đồng Đô la Mỹ khi các nhà giao dịch tăng cường đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất vào năm tới.

Theo dữ liệu của Refinitiv, trong phiên giao dịch ngày 4/12, giá vàng đã tăng tới 2% lên 2.111 USD/ounce, mức cao nhất từ trước đến nay, trước khi giảm xuống còn 2.084,59 USD/ounce.

Trước đó vào thứ Sáu tuần trước, ngày 1/12, giá vàng cũng chạm mức 2.075,09 USD, vượt qua mức cao kỷ lục 2.072,5 USD đạt được vào ngày 7/8/2020, khi đại dịch do vi-rút corona gây ra đang tấn công nền kinh tế Mỹ nặng nề hơn các nơi khác trên thế giới, khiến các nhà đầu tư phải mua vàng thỏi.

BMI, đơn vị nghiên cứu của Fitch Solutions, cho biết: “Chúng tôi tin rằng các yếu tố chính thúc đẩy giá vàng vào năm 2024 sẽ là việc FED cắt giảm lãi suất, đồng Đô la Mỹ yếu hơn và mức độ căng thẳng địa chính trị tăng cao”.

Giá vàng đã tăng trong hai tháng liên tiếp khi xung đột giữa Israel - Palestine thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn, trong khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất đã hỗ trợ thêm. Vàng có xu hướng hoạt động tốt trong thời kỳ bất ổn kinh tế và địa chính trị do vị thế của nó là một kho lưu trữ giá trị đáng tin cậy.

Heng Koon How - Giám đốc Chiến lược, nghiên cứu thị trường và kinh tế toàn cầu của UOB cho biết: “Sự suy giảm được dự đoán của cả Đô la và lãi suất trong năm 2024 là động lực chính cho giá vàng”. Ông ước tính giá vàng có thể lên tới 2.200 USD vào cuối năm 2024.

Tương tự, một nhà phân tích khác cũng đang lạc quan về triển vọng của vàng thỏi.

Nicky Shiels - trưởng bộ phận chiến lược kim loại tại công ty kim loại quý MKS PAMP, cho biết: “Đòn bẩy đối với vàng lần này ít hơn so với năm 2011, đưa giá vượt qua mức 2.100 USD và dự kiến sẽ ​​là 2.200 USD/ounce”.

Bart Melek, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại TD Securities, dự kiến ​​giá vàng sẽ đạt trung bình 2.100 USD trong quý II/2024, với hoạt động mua mạnh mẽ của ngân hàng trung ương đóng vai trò là chất xúc tác chính thúc đẩy giá cả.

Giá vàng dự kiến ​​​​sẽ duy trì trên mức 2.000 USD vào năm tới

Theo một cuộc khảo sát gần đây của Hội đồng Vàng thế giới, 24% ngân hàng trung ương có ý định tăng dự trữ vàng trong 12 tháng tới, do họ ngày càng bi quan về đồng Đô la Mỹ như một tài sản dự trữ. Melek cho biết: “Điều này có nghĩa là nhu cầu có thể cao hơn từ khu vực chính thức trong những năm tới”.

Ông cũng cho biết thêm, khả năng xoay trục chính sách của FED vào năm 2024 cũng có thể được tính đến. Lãi suất thấp hơn có xu hướng làm suy yếu đồng Đô la và đồng Đô la mềm hơn khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua quốc tế, do đó thúc đẩy nhu cầu.

Giá vàng giao ngay đã tăng lên mức cao kỷ lục mới là 2.110,8 USD/ounce vào thứ Hai trước khi giảm xuống còn gần 2.100 USD/ounce. Ảnh: Reuters

Trên thực tế, sự tăng giá mới nhất của vàng thỏi được thúc đẩy bởi sự sụt giảm 3,2% của đồng Đô la so với rổ 6 loại tiền tệ khác kể từ đầu tháng 11 - cao hơn một chút so với mức thấp nhất trong 4 tháng - do niềm tin của nhà đầu tư ngày càng tăng rằng FED sẽ sớm giảm chi phí đi vay vào năm sau.

Sự dịch chuyển theo hướng tăng cao hơn của vàng đã góp phần vào một đợt phục hồi mạnh mẽ kể từ tháng 11 năm ngoái do hoạt động thu mua tràn lan của một số ngân hàng trung ương với khối lượng mua ròng kỷ lục lên tới 800 tấn từ đầu năm tính đến tháng 9, cộng với căng thẳng địa chính trị do xung đột ở Ukraine, Israel và Gaza.

Các nhà phân tích cho biết, giá vàng đang trên đà đạt mức cao mới vào năm tới và có thể duy trì trên mức 2.000 USD, do bất ổn địa chính trị, đồng Đô la Mỹ có thể yếu hơn và khả năng cắt giảm lãi suất của FED.

Nhu cầu đó đã giúp kim loại quý tăng giá bất chấp lãi suất thực tế tăng trong hầu hết năm qua - điều thường làm giảm nhu cầu đối với vàng không mang lại lợi nhuận.

Ross Norman - giám đốc điều hành của Metals Daily, cho biết sự tăng giá mới nhất của vàng phần lớn là do dòng chảy đầu cơ từ các nhà giao dịch hợp đồng tương lai trong thời điểm điều kiện thị trường hạ nhiệt. Những nhà đầu cơ giá lên hiện đang chào mời các mục tiêu trên biểu đồ ở mức 2.240 USD và 2.400 USD.

Sự sụt giảm lợi suất trái phiếu chính phủ gần đây, khi các nhà đầu tư đặt cược rằng lãi suất đã đạt đỉnh và sẽ sớm bắt đầu giảm, đã tạo thêm động lực cho sự đi lên của giá vàng.

Định giá thị trường cho việc cắt giảm lãi suất sớm và mạnh mẽ rõ ràng là điều tích cực đối với vàng không mang lại lợi nhuận, với hợp đồng tương lai hiện cho thấy khả năng Mỹ cắt giảm lãi suất là 59% vào đầu tháng 3/2024. Ngoài ra, các thị trường đang đánh giá 80% khả năng ECB sẽ nới lỏng chính sách vào tháng 3 năm tới, mặc dù một số thành viên ECB đã bác bỏ những triển vọng như vậy.

Hôm thứ Sáu tuần trước, Chủ tịch FED Jay Powell cũng đã cảnh báo ngân hàng trung ương Mỹ có thể tăng lãi suất hơn nữa nhưng nói thêm rằng, chính sách đó đã nằm trong “phạm vi hạn chế”.

Tuy nhiên, một số nhà đầu tư ít lạc quan hơn đã cảnh báo, vàng có thể gặp khó khăn để giữ mức tăng và giao dịch ổn định trên mốc 2.075 USD/ounce trừ khi lực mua bền vững hơn đến từ nhiều người tham gia thị trường hơn.

Marcus Garvey - người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Macquarie coi 2.250 USD/ounce là mức giá thực tế nếu lạm phát tiếp tục giảm ở Mỹ. Ông nói: “Chìa khóa để đạt được mức bứt phá bền vững hơn có thể bao gồm sự quay trở lại của hoạt động mua ETF (quỹ hoán đổi danh mục), điều mà phần lớn vẫn chưa diễn ra”./.