(TBTCO) - Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương, trên địa bàn tỉnh đang có gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 12.

Gió mạnh khiến pano quảng cáo trên đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương bị đổ.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3. Từ 7 giờ ngày 6/9 đến 13 giờ ngày 7/9, Hải Dương có mưa to với lượng mưa phố biến từ 50 mm đến 60 mm. Dự kiến trong thời gian tới, lượng mưa tại Hải Dương có thể lên đến 200 - 300 mm, có nơi lớn hơn 300 mm.

Theo Trung tâm điều khiển xa, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương do có gió mạnh, mưa to đã khiến 105 đường dây trung áp, 16 đường dây trên địa bàn đang bị sự cố, mất điện khiến 500.000 khách hàng bị mất điện. Do mất điện dẫn tới mất liên lạc khiến một số vị trí trạm thu, phát sóng bị gián đoạn. Một số trạm bơm tiêu ở Bình Giang, Cẩm Giàng, Gia Lộc đã mất điện không thực hiện được công tác bơm tiêu úng.

Ông Phạm Hoàng Phương, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương cho biết, ngành điện đang khẩn trương tập trung khắc phục sự cố về điện. Chỉ khi nào thời tiết ổn định, công ty mới có thể kiểm tra lại thiết bị, đường dây nếu không phát hiện sự cố hoặc nguy cơ sự cố thì sẽ khôi phục cấp điện trở lại; trong đó, ưu tiên cấp cho các Trung tâm hành chính; trung tâm chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các trạm bơm phục vụ tiêu úng...

Cùng với đó, theo thống kê sơ bộ, đến 15 giờ ngày 7/9, bão số 3 đã gây ra một số thiệt hại trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, 14 giờ ngày 7/9, một người dân ở phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn bị thương do biển quảng cáo đổ vào người.

Về sản xuất nông nghiệp, bão số 3 đã làm trên 236 ha lúc bị đổ; 6,1 ha rau màu bị ảnh hưởng; nhiều diện tích trồng chuối bị đổ rạp. Một số trường học có lợp mái tôn chống nóng, nhiều dân, trụ sở lợp mái nhà tôn, mái Fibro xi măng trên địa bàn các huyện bị tốc mái, hư hỏng; nhiều biển quảng cáo, cây bóng mát bị đổ, gãy.

Để phòng, chống bão số 3, Hải Dương đã liên tục thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến bão để chủ động phòng tránh. Tỉnh cũng tổ chức nhiều đoàn do các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiến hành kiểm tra việc ứng phó và chuẩn bị vật tư, nhân lực khi có tình huống do bão số 3 gây ra.

Các công ty khai thác công trình thủy lợi và các địa phương tranh thủ mực nước các sông ngoài còn ở mức thấp để tiêu tháo nước đệm tự chảy qua các cống dưới đê. Ngoài ra, tỉnh Hải Dương cũng đã di chuyển 1.657 hộ dân là người yếu thế (người già neo đơn, hộ gia đình sống trong các căn nhà tạm, hộ dân sinh sống trên thuyền, ở các khu tập thể cũ, khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Hiện tại, Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã thực hiện cấm một số tuyến đường như đường 390 từ đầu thành phố Hải Dương đi Thanh Hà; quốc lộ 17B (đoạn qua huyện Kim Thành); đường tránh thành phố Chí Linh vào trung tâm thành phố; quốc lộ 37 (từ quốc lộ 18 đi khu di tích Côn Sơn, thành phố Chí Linh)…