Hải Phòng, Quảng Ninh: Đảm bảo nguồn cung, giá cả hàng hoá trước và sau bão số 3

(TBTCO) - Báo cáo nhanh của Bộ Công thương phát đi chiều 7/9 cho biết, tình hình cung cầu hàng hóa tại một số tỉnh, thành phố ổn định, dồi dào, trong đó đáng chú ý là TP. Hải Phòng và Quảng Ninh nơi cơn bão số 3 đổ bộ đất liền vào sáng nay.

Hải Phòng- dự trữ hàng hoá phục vụ dân tăng từ 40%- 70%

Theo Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương, tính đến trưa ngày 07/9/2024, tại Hải Phòng tình hình cung cầu hàng hóa trên địa bàn thành phố vẫn ổn định, nguồn cung dồi dào.

Hải Phòng- dự trữ hàng hoá phục vụ dân tăng từ 40%- 70%. Ảnh: TL minh hoạ

Vụ Thị trường trong nước cho biết thêm, để đảm bảo cung ứng hàng hoá cho người dân trước trong và sau cơn bão, hệ thống các doanh nghiệp kinh doanh thương mại tại TP. Hải Phòng cũng đã chủ động xây dựng phương án cung ứng hàng hóa tăng 50% so với ngày thường. Siêu thị MM Mega Market dự trữ tăng 45-50%, Siêu thị Aeon dự trữ tăng 50-70%, Siêu thị Co.op Mart dự trữ tăng 50-55%, Siêu thị Go HP dự trữ tăng 45-50%.

Sáng ngày 07/9/2024, mặc dù hệ thống các siêu thị trên địa bàn thành phố vẫn mở cửa hoạt động phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân, nhưng lượng khách hàng đến mua sắm không đông, thậm chí còn giảm so với ngày thường dù vào ngày cuối tuần do thời tiết Hải Phòng đã bắt đầu có mưa to, gió lớn. Người dân chủ yếu tập trung vào mua sắm các mặt hàng thiết yếu để phòng chống bão.

Về nguồn cung hàng hóa cho thị trường, tại các siêu thị, nguồn cung hàng hóa được vận chuyển từ các kho trong và ngoài thành phố của các doanh nghiệp từ 04h-06h sáng ngày 07/9/2024, theo báo cáo từ hệ thống các siêu thị, lượng hàng hóa dự trữ của các doanh nghiệp đối với các mặt hàng thiết yếu cung ứng ra thị trường tăng 60-80% so với ngày thường. Đối với các mặt hàng thực phẩm đông lạnh, hàng thủy hải sản, trứng gia cầm số lượng còn khá nhiều, tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ ít.

Đối với 07 doanh nghiệp cam kết dự trữ hàng hóa phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 2024, tính đến ngày 07/9/2024 vẫn duy trì số lượng hàng dự trữ.

Một số tổ chức, cơ quan, chính quyền địa phương cũng đã chuẩn bị hàng hóa, lương thực thực phẩm cho các hộ gia đình phải di dời đến trường học đảm bảo an toàn phòng chống bão.

Quảng Ninh: Hàng hoá dồi dào, giá tăng nhẹ

Về tình hình tại Quảng Ninh, báo cáo nhanh của Bộ Công thương cũng cho thấy, do tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi có sự chuẩn bị trước nên lượng hàng tại các cơ sở này luôn ổn định và có xu hướng tăng so với ngày thường nhằm sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó có siêu thị MM Mega Market đã chủ động tăng cường thêm 2 chuyến hàng về rau, củ, quả; thực phẩm phục vụ tiêu dùng của người dân.

Quảng Ninh: Hàng hoá dồi dào, giá tăng nhẹ. Ảnh: TL minh hoạ

Tại thời điểm này, giá cả một số mặt hàng rau, củ, quả có xu hướng tăng từ 5%-10% so với ngày trước đó, tập trung tại các chợ, cửa hàng nhỏ. Giá cả tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh vẫn ổn định.

Để đảm bảo hàng hóa, Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh đã khuyến khích các siêu thị, cửa hàng tiện lợi đăng tải thông tin hàng hóa của đơn vị lên zalo, facbook cá nhân/đơn vị để người tiêu dùng biết, lựa chọn mua sắm hàng hóa.

Đồng thời, kích hoạt nhóm zalo liên hệ với phòng kinh tế/kinh tế hạ tầng/kế hoạch tài chính của 13 địa phương trong tỉnh để thường xuyên nắm bắt thông tin tình hình cung cầu, giá cả thị trường và diễn biến bão trên địa bàn tỉnh.