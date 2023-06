Kiểm soát chặt giá cả thị trường khi điều chỉnh tăng lương

Áp lực lạm phát còn đến từ giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao TS. Nguyễn Bích Lâm - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho rằng, cần thận trọng trong điều hành để giữ lạm phát năm 2023 theo mục tiêu đề ra. Theo vị chuyên gia này, kinh tế nước ta có độ mở lớn, sản xuất phụ thuộc nhiều vào nguyên vật liệu nhập khẩu từ bên ngoài, với tỷ lệ 37% chi phí nguyên vật liệu nhập khẩu trong tổng chi phí nguyên vật liệu của toàn nền kinh tế. Trong đó, tỷ lệ này trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo - ngành có vai trò là động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế chiếm 50,98%. Theo ông Nguyễn Bích Lâm, kinh tế Việt Nam có đặc điểm khi giá nguyên vật liệu tăng 1% thì giá sản phẩm đầu ra tăng 2,06%, đồng nghĩa với gia tăng lạm phát của nền kinh tế, do đó rủi ro nhập khẩu lạm phát là không thể tránh khỏi. Bên cạnh đó, việc dự kiến tăng lương cơ sở; dự báo giá xăng dầu, giá điện tăng do nhu cầu sản xuất và tiêu dùng tăng trong thời gian tới; giá thực phẩm, đặc biệt giá thịt dự báo tăng vì giá thức ăn chăn nuôi tăng do đứt gãy chuỗi cung ứng và nhu cầu tiêu dùng cuối năm tăng, là các yếu tố gây áp lực lên lạm phát cuối năm. Theo chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, trong thời gian tới, Chính phủ cần kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm nếu phát hiện có hành vi đầu cơ, tích trữ, thao túng giá. Đối với các mặt hàng thiếu hụt trong dài hạn cần có chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư sản xuất các mặt hàng này, chủ động nguồn nguyên vật liệu, tăng tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế. Trong điều hành vĩ mô, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chặt chẽ, thực hiện hài hoà chính sách tài khóa và tiền tệ. Các bộ, ngành, địa phương cần làm tốt công tác dự báo, đảm bảo nguồn cung và lưu thông hàng hóa. Đối với mặt hàng xăng dầu, Bộ Công thương cần nắm bắt kịp thời giá xăng dầu thế giới, nâng cao năng lực và chất lượng dự báo, có giải pháp tổng thể đảm bảo đầy đủ nguồn cung xăng dầu dài hạn hơn. Đối với những hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm cần theo sát diễn biến thị trường, có giải pháp và tầm nhìn dài hơi, tránh để thiếu hụt nguồn cung, ảnh hưởng tới giá cả thị trường. Giải pháp cuối cùng hết sức quan trọng trong công tác điều hành giá là phải tuyên truyền, thông tin đầy đủ về thông tin giá để người hiểu và ủng hộ việc điều hành giá của Chính phủ, tránh lạm phát kỳ vọng. /.