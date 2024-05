Nợ gấp đôi vốn chủ, Xây dựng Vina2 đổ tiền huy động trái phiếu vào các dự án bất động sản

(TBTCO) - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2024 tăng 0,05% so với tháng trước, chủ yếu do giá thịt lợn tăng do thiếu hụt nguồn cung, giá điện sinh hoạt tăng khi thời tiết nắng nóng. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2024 tăng 0,05% so với tháng trước.