Phát triển kinh tế cần môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp

Còn những thách thức lớn cần vượt qua Năm 2022, bên cạnh những thuận lợi, những kỳ vọng và hy vọng về sự phục hồi và phát triển của một số lĩnh vực, Việt Nam vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Thách thức lớn nhất và đầu tiên vẫn là dịch bệnh. Dịch đã kéo sang năm thứ 3, cái khắc nghiệt của dịch bệnh chính là sự bất định và không thể dự đoán. Nó không dừng lại mà liên tục biến đổi với các biến thể mới và không ai xác định được hướng đi của dịch hay khẳng định được liệu dịch có giảm đi hay lại nặng nề hơn. Thách thức thứ 2 không kém phần quan trọng là kỳ vọng tăng trưởng kinh tế của chúng ta ở mức 6 - 6,5% thậm chí hơn nếu có nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh là việc kiềm chế và kiểm soát lạm phát. Rất nhiều các nước đang phải đối diện với lạm phát, thậm chí 200 - 300%. Điều đó dẫn đến khả năng chúng ta “nhập khẩu” lạm phát, nhất là khi nền kinh tế nước ta đang có độ mở khá lớn. Nhóm thách thức thứ 3 cần lưu ý là khi thực thi gói hỗ trợ phục hồi và phát triển thì lĩnh vực chứng khoán, bất động sản nếu không có biện pháp phù hợp có thể dẫn đến lạc hướng các dòng tiền, đặc biệt các dòng tiền không được kiểm soát tốt. Điều này sẽ có thể thổi to bong bóng bất động sản, bong bóng chứng khoán. Do đó, cần hạn chế ở mức thấp nhất khả năng xảy ra hiện tượng bong bóng các lĩnh vực này. Gắn với bong bóng bất động sản, bong bóng chứng khoán là thách thức trên thị trường tài chính mà cụ thể là thị trường tín dụng, vấn đề nợ xấu cả ở doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn do dịch không trả được nợ và cả nợ xấu do thôi thực hiện các biện pháp cơ cấu lại nợ mà không chuyển lại nợ,… Đó là những thách thức cần phải được nghiêm túc đánh giá để có biện pháp ứng phó hợp lý, nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đặt ra.