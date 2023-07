Quy mô dư nợ tín dụng hỗ trợ lãi suất của VietinBank đạt hơn 12 nghìn tỷ đồng

(TBTCO) - Thông tin hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) cho biết, quy mô dư nợ tín dụng hỗ trợ lãi suất tại 30/6/2023 của VietinBank đạt hơn 12 nghìn tỷ đồng, thuộc nhóm đầu hệ thống ngân hàng thương mại.

VietinBank cũng cho biết, đến thời điểm 30/6, tổng tài sản của ngân hàng này tăng 2,6% so với cuối năm 2022. Dư nợ tín dụng tăng 6,6% so với cuối năm 2022, tuân thủ hạn mức tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước. Thu ngoài lãi tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,1%, tuân thủ hạn mức kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 170%, tiếp tục duy trì ở mức cao.

Đặc biệt, phát huy vai trò ngân hàng thương mại chủ lực, trụ cột thực thi có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế, tiếp tục đồng hành hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn, VietinBank đi đầu trong việc triển khai hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP. Theo đó, quy mô dư nợ tín dụng hỗ trợ lãi suất tại 30/6/2023 đạt hơn 12 nghìn tỷ đồng, thuộc nhóm đầu hệ thống ngân hàng thương mại...

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Bằng khen cho các đảng viên của VietinBank 5 năm liền (2018 - 2022) đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

Ông Trần Minh Bình - Chủ tịch HĐQT VietinBank cho biết: Những thành tích VietinBank đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023 là kết quả của sự đổi mới về chính sách, giải pháp điều hành toàn diện, hiệu quả của Chính phủ; sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương, Ngân hàng Nhà nước; đặc biệt là sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn thể đội ngũ cán bộ nhân viên VietinBank. Ông Trần Minh Bình cũng khẳng định rằng, trong 6 tháng cuối năm 2023, dựa trên nền tảng tiềm lực và những kết quả đã đạt được trong nửa đầu năm 2023, toàn hệ thống VietinBank sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2023, hiện thực hóa “Khát vọng tầm cao mới”./.