Tâm lý vẫn ngóng đợi “giờ G” quyết định cuối cùng của FED

(TBTCO) - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ chính thức họp thường kỳ vào ngày 17 - 18/9 và có quyết định về việc cắt giảm lãi suất đồng USD hay không. Nhiều dự báo cho thấy rằng, gần như chắc chắn FED sẽ giảm lãi trong lần họp này; tuy nhiên, phần lớn nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán vẫn trong tâm lý ngóng đợi “giờ G”.

Lạm phát Mỹ xuống thấp nhất kể từ năm 2021, mở đường cho FED hạ lãi suất

Theo báo cáo ngày 11/9 từ Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn phần tăng 0,2% trong tháng 8, bằng mức dự báo mà các chuyên gia kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. So với cùng kỳ năm ngoái CPI tăng 2,5%, giảm 0,4 điểm phần trăm so với mức tăng ghi nhận trong tháng 7 và thấp hơn mức dự báo là tăng 2,6%. Tuy nhiên, CPI lõi - thước đo không bao gồm giá của hai nhóm mặt hàng nhiều biến động là thực phẩm và năng lượng - tăng 0,3% so với tháng trước, nhỉnh hơn mức dự báo tăng 0,2%. So với cùng kỳ năm ngoái, CPI lõi tăng 3,2%, phù hợp với dự báo.

“Nhà đầu tư cần duy trì tầm nhìn dài hạn, thị trường điều chỉnh là cơ hội tốt để tích lũy cổ phiếu” – ông Đinh Quang Hinh.

Báo cáo chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 12/9 cũng cho thấy, giá bán buôn tăng 0,2% trong tháng 8 so với tháng trước, phù hợp với dự báo mà giới phân tích đưa ra trước đó. PPI toàn phần tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái, phù hợp với dự báo, giảm từ mức 2,1% của tháng trước. PPI lõi tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng từ mức 2,3% của tháng trước.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 100% FED giảm lãi suất trong cuộc họp diễn ra vào ngày thứ Ba và thứ Tư tuần này (17 – 18/9). Khả năng FED chọn mức giảm 0,25 điểm phần trăm đã giảm xuống còn 55% từ mức hơn 70% vào đầu tuần này. Trái lại, khả năng FED chọn mức giảm 0,5 điểm phần trăm tăng lên mức 45%, từ mức dưới 30% vào đầu tuần.

Trong báo cáo vừa phát hành sáng nay, MBS Research cho hay, nhà đầu tư ở Phố Wall đang mong chờ cuộc họp chính sách tiền tệ của FED trong vài ngày tới, với kỳ vọng cơ quan này sẽ khởi động chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ trong lần họp này bằng một động thái giảm 0,25 điểm phần trăm. Lãi suất quỹ liên bang của FED hiện đang ở mức 5,25 - 5,5%, cao nhất 25 năm.

Theo BSC Research, chỉ số PPI tăng nhẹ, lạm phát giảm về mức thấp nhất kể từ tháng 2/2021 và đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng nhẹ đang củng cố cho tâm lý nhà đầu tư về việc FED giảm lãi suất trong kỳ họp 17 - 18/9.

Ở một diễn biến khác, ECB đã cắt giảm 0,25% xuống còn 3,5% trong ngày 12/9, đánh dấu lần cắt giảm thứ 2 trong năm. Động thái nằm trong dự báo của thị trường khi kinh tế châu Âu tăng trưởng thấp và lạm phát trên đà giảm về mục tiêu 2%. Nhà đầu tư nhiều khả năng sẽ chứng kiến FED lần đầu cắt giảm lãi suất, củng cố cho xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ trên toàn cầu.

Đáy thị trường thường là giai đoạn thanh khoản trầm lắng?

Theo ông Đinh Quang Hinh - Trưởng bộ phận Vĩ mô và chiến lược thị trường, Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, thị trường chứng khoán trong nước đang trải qua giai đoạn giao dịch trầm lắng, phản ánh sự thận trọng trước những diễn biến vĩ mô quan trọng.

Trong phiên 16/9, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục có động thái hạ lãi suất OMO từ 4,25%/năm xuống 4%/năm. Sau lần đầu vào ngày 5/8, đây lần thứ hai, Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất OMO kể từ nửa cuối năm 2024 . Trong năm 2024, Ngân hàng Nhà nước đã có hai lần nâng lãi suất OMO, vào tháng 4 và tháng 5, lần lượt từ 4%/năm lên 4,25%/năm rồi lên 4,5%/năm khi tỷ giá căng thẳng.

Đầu tiên là kỳ họp lãi suất sắp tới của FED sắp diễn ra với dự báo cơ quan này có tiến hành cắt giảm lãi suất lần đầu trong năm nay; đồng thời, thị trường chờ xem phản ứng của Ngân hàng Nhà nước sau động thái cắt giảm lãi suất của FED; và cơn bão Yagi lớn nhất trong hàng chục năm qua đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam gây gián đoạn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp.

Chuyên gia của VNDIRECT vẫn giữ quan điểm tích cực đối với triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn cuối năm và kịch bản VN-Index vượt mốc 1.300 điểm trong năm nay hoàn toàn khả thi nhờ nhiều yếu tố hỗ trợ.

Cụ thể là FED dự kiến hạ lãi suất điều hành khoảng 0,75% trong những tháng cuối năm. Cùng với đó, áp lực tỷ giá và lạm phát hạ nhiệt giúp Ngân hàng Nhà nước có điều kiện để chuyển hướng mục tiêu sang ưu tiên tăng trưởng kinh tế, gia tăng cung tiền và duy trì mặt bằng lãi suất ở vùng thấp.

Cũng theo chuyên gia này, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết tiếp tục cải thiện và tiến triển mới trong câu chuyện nâng hạn thị trường sẽ là các yếu tố hỗ trợ thị trường.

“Đồng thời, kinh nghiệm quá khứ cho thấy “đỉnh thị trường luôn xuất hiện trong giai đoạn giao dịch sôi động và đáy thị trường hình thành khi thanh khoản thị trường trầm lắng””- ông Hinh chia sẻ.

Do vậy, “tôi cho rằng, VN-Index đang ở trong giai đoạn tích lũy cho sóng tăng cuối năm và nhà đầu tư nên tận dụng giai đoạn này để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu quanh vùng hỗ trợ 1.250 điểm của VN-Index, ưu tiên những nhóm ngành có câu chuyện tăng trưởng tích cực cuối năm như ngân hàng, chứng khoán, xuất nhập khẩu (dệt may, thủy sản, đồ gỗ) và bất động sản khu công nghiệp” – chuyên gia của VNDIRECT khuyến nghị./.