Thêm ngân hàng bán vàng online, tiếp tục khuyến khích giảm lãi suất cho vay

Thị trường tiền tệ tuần từ 17 - 21/6:

(TBTCO) - Tuần qua ghi nhận thêm nhiều đầu mối thực hiện bán vàng miếng online và qua đó, đã chấm dứt tình trạng xếp hàng dài mua vàng. Một động thái đáng chú ý khác với thị trường tiền tệ là việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã họp để đốc thúc các giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, đồng thời tiếp tục khuyến khích các ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay.

Thêm đầu mối bán vàng online

Đầu tuần, thêm 2 ngân hàng là Agribank và BIDV tổ chức tiếp nhận đăng ký mua vàng trực tuyến trên trang web của ngân hàng này. Trước đó, vào ngày 12/6, Vietcombank đã trở thành đơn vị đầu tiên mở bán vàng miếng trực tuyến trên website của mình.

Cả BIDV và Agribank đều lưu ý, trong trường hợp quá giờ hẹn từ 30 phút mà khách hàng không đến giao dịch, ngân hàng sẽ hủy đăng ký để phục vụ khách hàng tiếp theo.

Giá vàng miếng trong nước đã giữ ổn định trong nhiều ngày. Ảnh: T.L

Tiếp đó đến ngày 19/6, VietinBank cũng chính thức triển khai nhận đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến trên website của VietinBank và ngừng phát số đăng ký trực tiếp tại các điểm bán. Ngân hàng này cho biết, khách hàng có thể truy cập website của VietinBank bằng các thiết bị điện tử cá nhân (điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính cá nhân…), sau đó nhấn vào banner “Đăng ký mua vàng SJC trực tuyến”.

Diễn biến giá vàng nhẫn tuần qua Trong khi giá vàng miếng do các ngân hàng và Công ty SJC bán ra không biến động, thì giá vàng nhẫn có xu hướng giảm vào những ngày đầu tuần, nhưng nhích tăng vào cuối tuần. Hôm đầu tuần, các công ty vàng niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức mua vào 73,3 triệu đồng/lượng, bán ra 74,9 triệu đồng/lượng. Đến chiều ngày 21/6, giá vàng nhẫn 9999 được niêm yết ở mức mua vào là 74,2 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 75,8 triệu đồng/lượng.

Sau chân VietinBank 1 ngày, Công ty SJC, từ ngày 20/6 cũng dừng phát số cho khách mua vàng miếng trực tiếp tại cửa hàng, mà chỉ bán cho khách đã đăng ký mua online. Khách mua vàng có thể đặt lịch mua và nhận vàng miếng theo địa điểm mong muốn và nhận được xác nhận lịch hẹn với thông tin về địa điểm, thời gian thực hiện giao dịch.

Về diễn biến thị trường, giá vàng SJC tham chiếu được NHNN công bố trong các ngày trong tuần đều giữ ở mức 75,98 triệu đồng/lượng và giá vàng các ngân hàng bán ra phổ biến ở mức 76,98 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới tuần qua đã có nhịp phục hồi tăng, chiều ngày 21/6 ghi nhận mức 2.358 USD/ounce, tăng khoảng hơn 50 USD mỗi ounce so với 1 tuần trước đó.

Đánh giá về bối cảnh giá vàng trong nước từ khi NHNN triển khai giải pháp bán vàng qua ngân hàng, Chuyên gia kinh tế - TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, người dân nên tiếp tục theo dõi thị trường vàng, thận trọng khi tham gia giao dịch vàng. “Với quyết tâm, khả năng và nguồn lực của NHNN, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới sẽ nhanh chóng được thu hẹp” -ông Hiếu nói.

Khuyến kích giảm thêm lãi suất cho vay

Tại Hội nghị trực tuyến toàn ngành về giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng năm 2024 diễn ra tuần qua, một trong những thông điệp được NHNN đưa ra là tiếp tục khuyến khích các ngân hàng tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay.

NHNN cho biết, thời gian tới sẽ khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024; đồng thời, tiếp tục rà soát để sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

Về tín dụng, đến giữa tháng 6/2024, tăng trưởng tín dụng tăng 3,79% so với cuối năm 2023; tốc độ tăng trưởng tín dụng cải thiện dần qua các tháng, doanh số tín dụng mà các tổ chức tín dụng đã cung ứng ra nền kinh tế trong gần 6 tháng đầu năm 2024 cao hơn doanh số của cùng kỳ 3 năm trước.

Tuy nhiên, tại một số địa phương tăng trưởng tín dụng còn thấp. Điều đó cho thấy về tổng thể cầu tín dụng trong nước chưa có sự phục hồi mạnh mẽ, nhiều ngành sản xuất, dịch vụ là các động lực truyền thống của nền kinh tế vẫn còn những khó khăn nhất định.

Ở góc độ ngân hàng thương mại, ông Phạm Như Ánh - Tổng giám đốc Ngân hàng MB cho biết, khi đặt ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng, điều mà MB và các ngân hàng kỳ vọng nhất là sức hấp thụ của nền kinh tế. Ngoài ra, các ngân hàng đều có các giải pháp tổng hợp, không có giải pháp duy nhất nào để đảm bảo tăng trưởng tín dụng và hấp thụ thị trường.

Đến nay, các ngân hàng cũng đã giảm lãi suất sâu nhất trong vòng 10 năm trở lại đây và điều này có thể kích thích làm tăng nhu cầu tín dụng. Riêng với MB, ông Ánh cho biết, ngân hàng này vẫn có thể đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15,5% trong năm 2024.

Ngành Ngân hàng kỳ vọng sẽ đẩy mạnh tín dụng hơn trong nửa cuối năm. Ảnh: T.L

Tỷ giá giữ nhịp ổn định

Tuần qua, NHNN tăng tỷ giá trung tâm trong ngày mở đầu tuần, nhưng sau đó giữ tỷ giá khá ổn định trong suốt tuần.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm đầu tuần mới được công bố ở mức 24.259 đồng/USD, tăng 10 đồng mỗi Đô la so với cuối tuần trước. Trong các ngày tiếp theo, NHNN không điều chỉnh quá nhiều tỷ giá qua từng ngày và đến hôm 21/6, công bố tỷ giá trung tâm ở mức 24.256 đồng/USD, chỉ giảm nhẹ 3 đồng mỗi Đô la so với hôm đầu tuần.

Tại ngân hàng thương mại, Vietcombank công bố tỷ giá bán ra hôm đầu tuần 17/6 ở mức 25.471 đồng/USD, cũng tăng khoảng 10 đồng mỗi Đô la so với cuối tuần trước. Trong các ngày tiếp theo, ngân hàng này điều chỉnh tỷ giá với mức độ thay đổi rất nhẹ và ngày 21/6 niêm yết tỷ giá bán ra ở mức 25.468 đồng/USD.

Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, cán cân thương mại kỳ 1, tháng 6 ghi nhận trạng thái xuất siêu, theo đó có sự thay đổi so với trạng thái nhập siêu trong tháng 5/2024.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu kỳ 1, tháng 6 ghi nhận 15,73 tỷ USD, giảm 10,4% so với kỳ trước; kim ngạch nhập khẩu là 15,4 tỷ USD, tăng 1,5% so với kỳ trước. Theo đó, cán cân thương mại kỳ 1 tháng 6 thặng dư 0,33 tỷ USD.

Trước đó trong tháng 5/2024, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 64,99 tỷ USD, tăng 6,5% so với tháng trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu là 32,27 tỷ USD, tăng 3,9% và trị giá nhập khẩu là 32,72 tỷ USD, tăng 9,1% so với tháng trước. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5/2024 thâm hụt 0,45 tỷ USD.

Lũy kế trong 5 tháng năm 2024, tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước đạt 303,94 tỷ USD, tăng 16%, tương ứng tăng gần 42 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu 5 tháng/2024 là 156,28 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu 5 tháng năm 2024 là 147,66 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, mức thặng dư thương mại hàng hóa là 8,62 tỷ USD, giảm 1,53 tỷ USD so với mức thặng dư 10,15 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.