Thị trường chứng khoán: Dòng tiền sẽ “men theo” kết quả kinh doanh và hỗ trợ rõ nét hơn

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán trong nước có một tuần (9/10 - 13/10/2023) hồi phục khá tốt về điểm số sau 4 tuần giảm liên tiếp. Độ rộng của thị trường khá tốt, mặc dù thanh khoản vẫn duy trì ở nền thấp khi dòng tiền lớn chưa xuất hiện. Hiện các yếu tố ảnh hưởng có vẻ “mờ hơn”, nên tuần tới, thông tin về kết quả kinh doanh sẽ có ảnh hưởng rõ nét hơn và dòng tiền sẽ “men theo” các mã kỳ vọng có lợi nhuận tốt.

Thị trường chứng khoán trong nước tuần qua (9/10 - 13/10) ghi nhận diễn biến khá tích cực. Mặc dù đà tăng có chững lại trong 2 phiên cuối tuần, nhưng chỉ số VN-Index vẫn có một tuần hồi phục tốt, sau chuỗi 4 tuần giảm mạnh trước đó. Độ rộng của thị trường cũng khá tốt, nhưng biên độ tăng giá của cổ phiếu không lớn. Trong khi đó, thanh khoản vẫn duy trì ở nền thấp và khối ngoại tăng lượng bán ròng.

Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, với 5 phiên tăng trọn vẹn trong tuần, chỉ số VN-Index đạt mức 1.154,73 điểm, tăng +26,19 điểm (+2,3%) so với tuần trước. Như vậy, VN-Index đã duy trì chuỗi 6 phiên tăng liên tiếp và đây mạch tăng khá tốt với 48 điểm (gần +4,4%) được lấy lại kể từ mức đáy giữa tuần kế trước.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính cũng có một tuần hồi phục. Đóng cửa phiên cuối tuần, chỉ số HNX-Index đạt 239,05 điểm, tăng +8,6 điểm (+3,7%); chỉ số UPCoM-Index đạt 87,9 điểm, tăng nhẹ +0,7 điểm (+0,8%) so với phiên cuối tuần trước.

Độ rộng thị trường được ghi nhận ở mức tích cực, mặc dù biên độ tăng của mặt bằng giá cổ phiếu chưa thực sự nổi trổi.

Theo đó, các nhóm cổ phiếu có nền tích lũy hoặc giảm sâu ở các tuần trước được dòng tiền bắt đáy mạnh như: Nhóm cổ phiếu Viettel (VGI +25%, VTP +9,13%…), nhóm cổ phiếu bất động sản (PDR +12,77%, CEO +12,97%, DXG +9,88%, NLG +8,07%, KDH +8,47%…), hay nhóm bất động sản khu công nghiệp (SZC +9,6%, VGC +5,88%, KBC +5,21%)…

Cùng với đó, nhóm cổ phiếu dịch vụ tài chính như: chứng khoán (VCI +8,72%, HCM +5,19%, VND +5,26%, MBS +4,09%, SSI +1,82%…) và ngân hàng (ACB +3,9%, VPB +4,77%, LPB +3,27%, STB +1,78%, CTG +2,09%, VCB + 1,41%)… cũng phục hồi đồng loạt.

Thanh khoản toàn thị trường chứng khoán tuần qua giảm -4,2% so với tuần trước, còn 16.430 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ tuần cuối tháng 5. Đây cũng là tuần thứ 2 liên tiếp thanh khoản xuống dưới ngưỡng 20.000 tỷ đồng sau 12 tuần liên tiếp ở trên ngưỡng này.

So với cách đây 4 tuần, thanh khoản toàn thị trường đã giảm -45,7%. Theo thống kê, tháng 9 đang có mức thanh khoản cao nhất kể từ đầu năm, đạt 26.782 tỷ đồng, thanh khoản 2 tuần đầu tháng 10 giảm -37,3% so với tháng 9 và sụt -31,6% so với mức bình quân ở quý III.

Khối ngoại tuần vừa qua bán ròng -1.810 tỷ đồng, nâng mức bán ròng 2 tuần đầu tháng 10 lên -2.169 tỷ đồng. Lũy kế kể từ đầu năm khối ngoại đang bán ròng -9.078 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Ngoại trừ thông tin không tích cực từ việc lạm phát Mỹ tăng cao hơn dự báo khiến tâm lý lo ngại về việc tăng lãi suất của FED vào tháng 11 tới có phần lớn hơn, các thông tin vĩ mô trong nước không tác động nhiều. Việc Ngân hàng Nhà nước phát hành tín phiếu và tỷ giá vẫn ở nền cao đã được phản ánh nhiều trong những tuần trước đó nên tác động mờ nhạt hơn.

Những thông tin khác như áp lực đáo hạn trái phiếu riêng lẻ, rủi ro nợ xấu của các ngân hàng vẫn hiện hữu như có thể cũng đã được dự báo trước đó. Chính vì vậy, trong giai đoạn này, tình hình vĩ mô trong nước khá ổn định, trong khi đó, các động thái từ thế giới có vẻ đang khó lường hơn.

Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VN-Index.

Nhiều quan điểm vẫn cho rằng, đây là thời điểm thích hợp để chọn lựa cổ phiếu tốt và mua gom, nhưng rõ ràng mọi sự “bốc đồng” có thể lại không như mình muốn. Bởi nhịp hồi vừa qua cũng mới là nhịp hồi phục kỹ thuật trên nền thanh khoản thấp.

Thị trường trong nước vẫn hồi phục khá tốt tuần qua, cho thấy tâm lý của nhà đầu tư cũng đã có phần tích cực hơn. Dòng tiền bắt đáy đã xuất hiện len lỏi trong từng phiên khi chỉ số có nhịp giảm mạnh.

Tuy vậy, dòng tiền đó còn nhỏ, thị trường vẫn chờ những động thái rõ nét hơn của dòng tiền lớn nhập cuộc. Tuần tới, kết quả kinh doanh quý III/2023 vẫn là dòng thông tin chủ đạo, vì vậy cũng đang được kỳ vọng kích thêm lượng tiền đang chờ thời giải ngân.

Nhìn chung, thanh khoản chưa tăng, chứng tỏ thị trường vẫn đang ở giai đoạn tích lũy. Thị trường vẫn cần sự khẳng định của một mặt bằng thanh khoản mới, từ đó mới dám chắc chắn cho một xu thế trung hạn. Dòng tiền hiện tại vẫn chịu chi phối bởi các nhà đầu tư thuộc trường phái “lướt sóng” nhiều hơn, nên mọi biến động có thể tác động lên tâm lý và thay đổi rất nhanh.

Chính vì vậy, nhiều quan điểm vẫn cho rằng, đây là thời điểm thích hợp để chọn lựa cổ phiếu tốt và mua gom, nhưng rõ ràng, mọi sự “bốc đồng” có thể lại không như mình muốn. Bởi nhịp hồi vừa qua cũng mới là nhịp hồi phục kỹ thuật trên nền thanh khoản thấp.

Về mặt kỹ thuật, dù VN-Index đã lấy lại được hỗ trợ trung hạn 1.150 điểm, nhưng chỉ là phục hồi diễn ra mang tính chất kỹ thuật và tìm điểm cân bằng mới để tích lũy lại. Nhịp hồi phục đầu tiên sau điều chỉnh thường là nhịp hồi mạnh, vì vậy, kỳ vọng thị trường sẽ còn vận động tích cực trong tuần tới và hướng tới vùng 1.170 điểm./.