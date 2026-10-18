Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Liechtenstein

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Liechtenstein kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2008. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan hệ hai nước đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chuyến thăm chính thức lần đầu tiên của Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas tới Việt Nam là một dấu mốc quan trọng, thể hiện sự coi trọng của Liechtenstein đối với Việt Nam, đồng thời tạo thêm xung lực để đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Từ khi thiết lập quan hệ đến nay, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Liechtenstein được duy trì tích cực. Hai nước có nhiều điểm tương đồng trong việc đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước có nhiều chuyển biến tích cực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam

Hai nguyên thủ đứng trên bục danh dự, Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Brigitte Haas duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas chụp ảnh chung.

Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Brigitte Haas tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc hội đàm.

Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas tại cuộc hội đàm.

Sau lễ đón, hai Thủ tướng đã dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới và chứng kiến lễ ký Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Liechtenstein.