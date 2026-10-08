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VPS quý III/2026: Tích lũy nền tảng, kiến tạo tương lai

14:35 | 08/10/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh thanh khoản thu hẹp, VPS tiếp tục dẫn đầu thị phần quý III/2026. Trước những cơ hội sau nâng hạng, Công ty củng cố nền tảng công nghệ và phát triển giải pháp đầu tư dài hạn, mở rộng vai trò đồng hành cùng nhà đầu tư.
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VPS quý III/2026: Tích lũy nền tảng, kiến tạo tương lai

Theo số liệu thị phần môi giới quý III/2026 do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố, Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (HOSE: VCK) tiếp tục dẫn đầu trên cả bốn thị trường: cổ phiếu HOSE 11,54%, cổ phiếu HNX 18,15%, UPCoM 14,24% và chứng khoán phái sinh 33,78%.

Kết quả này được ghi nhận khi thanh khoản thị trường tiếp tục thu hẹp. Tổng giá trị giao dịch bình quân trên HOSE và HNX còn khoảng 18.130 tỷ đồng/phiên, giảm 46% so với quý I/2026 (33.680 tỷ đồng/phiên) và 58% so với cùng kỳ năm trước (42.700 tỷ đồng/phiên), trở về mặt bằng tương đương vùng đáy nửa cuối năm 2024. VN-Index gặp lực cản khi tiến tới các vùng điểm cao, trong khi mặt bằng lãi suất huy động khiến nhà đầu tư cân nhắc hơn khi phân bổ vốn vào cổ phiếu.

Trên HOSE, khối ngoại vẫn bán ròng, nhưng giá trị giảm từ 48.452 tỷ đồng trong quý II xuống 18.066 tỷ đồng trong quý III. Áp lực bán từ dòng vốn ngoại đã dịu đi, dù chưa xuất hiện sự đảo chiều rõ rệt. Giữa nhịp giao dịch thận trọng ấy, VPS vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu trên cả thị trường cơ sở và phái sinh.

Nâng hạng mở thêm dư địa cho thị trường vốn

Từ ngày 21/9/2026, việc FTSE Russell nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp chính thức có hiệu lực. Cổ phiếu Việt Nam được đưa vào các bộ chỉ số toàn cầu theo bốn giai đoạn đến tháng 9/2027. Lộ trình này mở cơ hội đón vốn từ các quỹ theo chỉ số và gia tăng sự hiện diện của Việt Nam trong danh mục đầu tư quốc tế. Về dài hạn, nâng hạng còn tạo động lực mở rộng cơ sở nhà đầu tư và nâng chiều sâu thị trường.

Triển vọng ấy gắn với định hướng cải cách đang được thúc đẩy trong nước. Tại Đề án Cải cách tổng thể thị trường tài chính, Chính phủ xác định thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế; phát triển nhà đầu tư tổ chức, hiện đại hóa hạ tầng và đa dạng hóa sản phẩm là những ưu tiên trong giai đoạn tới.

Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng quản trị, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho các mô hình mới. Khi khả năng tiếp cận và chất lượng thị trường cùng được cải thiện, cơ hội sau nâng hạng sẽ có thêm cơ sở để chuyển thành dòng vốn dài hạn phục vụ doanh nghiệp và nền kinh tế.

Trong bức tranh đó, vai trò của công ty chứng khoán ngày càng sâu rộng. Bên cạnh một hệ thống giao dịch ổn định và năng lực quản trị rủi ro chặt chẽ, thị trường cần những dịch vụ đáp ứng nhà đầu tư tổ chức và những giải pháp giúp khách hàng cá nhân quản lý tài sản theo tầm nhìn dài hạn. Với vị thế thị phần được duy trì qua nhiều năm, VPS tiếp tục đầu tư vào công nghệ, nâng chất lượng vận hành và phát triển sản phẩm, từng bước mở rộng cách Công ty đồng hành cùng nhà đầu tư.

VPS quý III/2026: Tích lũy nền tảng, kiến tạo tương lai
VPS Smart Indexing (VSI) được đưa vào vận hành từ tháng 8/2026

Kiến tạo tương lai với VPS Smart Indexing

Một trong những giải pháp VPS phát triển cho giai đoạn mới là VPS Smart Indexing (VSI), được đưa vào vận hành từ tháng 8/2026. Áp dụng mô hình Direct Indexing, sản phẩm hướng tới một nhu cầu ngày càng rõ của nhà đầu tư cá nhân: có một danh mục để tích lũy định kỳ, dài hạn theo một mục tiêu tài chính xác định trước và một phương pháp để duy trì danh mục ấy qua những biến động của thị trường.

Với VSI, khách hàng trực tiếp sở hữu các cổ phiếu trong danh mục, VPS thay mặt khách hàng quản lý khoản đầu tư, kết hợp chuyên môn của đội ngũ chuyên gia với công nghệ thuật toán để xây dựng danh mục phù hợp với quy mô vốn, theo dõi và tái cân bằng theo nguyên tắc đã xác lập. Khi khách hàng bổ sung tiền định kỳ, khoản vốn mới được phân bổ theo cùng chiến lược, giúp kế hoạch tích lũy được tiếp nối qua từng lần đầu tư.

Giá trị của cách tiếp cận này nằm ở những công việc diễn ra sau quyết định đầu tư ban đầu. Nhà đầu tư có thể nhìn rõ từng cổ phiếu mình nắm giữ, trong khi việc tính toán tỷ trọng, theo dõi danh mục và điều chỉnh khi cần thiết được thực hiện có hệ thống. Đó cũng là bước VPS mở rộng năng lực phục vụ khách hàng: từ hỗ trợ thực hiện giao dịch đến hỗ trợ duy trì một chiến lược đầu tư trong dài hạn.

Theo VPS, VSI là sản phẩm mở đầu cho một thế hệ giải pháp mới. Từ nền tảng này, Công ty sẽ tiếp tục phát triển sản phẩm theo nhu cầu của nhà đầu tư, cùng thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo./.

Hải Băng
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Công ty cổ phần Chứng khoán VPS mô hình Direct Indexing thị phần môi giới quý III/2026 VPS Smart Indexing

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