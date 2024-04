Agribank nhận giải Chất lượng thanh toán xuất sắc năm 2023 do Ngân hàng Standard Chartered trao tặng

(TBTCO) - Ngày 11/4/2024, Agribank đã vinh dự nhận giải Chất lượng thanh toán xuất sắc năm 2023, do Ngân hàng Standard Chartered trao tặng, do tỷ lệ điện thanh toán chuẩn (STP) đạt 98,6%.

Tham dự buổi lễ trao giải về phía Standard Chartered Việt Nam có bà Nguyễn Thúy Hạnh - Phó Tổng giám đốc; về phía Agribank có Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Phượng, đại diện các đơn vị: Ban Định chế tài chính, Trung tâm Kinh doanh vốn và tiền tệ, Trung tâm Tài trợ thương mại, Trung tâm Thanh toán và 5 chi nhánh có giao dịch thanh toán quốc tế qua Standard Chartered nhiều nhất.

Đại diện Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam trao giải thưởng cho đại diện Agribank. Ảnh: Agribank

Giải thưởng “Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2023” được Ngân hàng Standard Chartered trao tặng, nhằm vinh danh và ghi nhận khách quan về chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế dựa trên tiêu chuẩn STP (Straight Through Processing) và các tiêu chuẩn chất lượng toàn diện như tốc độ xử lý giao dịch, tuân thủ quy trình, mức độ xử lý giao dịch an toàn và thông suốt.

Với tỷ lệ xử lý điện thanh toán quốc tế chuẩn đạt mức cao 98,6%, cao hơn tỷ lệ STP trung bình toàn cầu (96%) cho thấy, chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế của Agribank vượt trội, hệ thống công nghệ, năng lực nghiệp vụ xuất sắc của đội ngũ cán bộ nhân viên Agribank đáp ứng nhu cầu giao dịch tài chính của khách hàng trên thế giới; đồng thời ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Agribank nhằm cung cấp dịch vụ thanh toán tốt nhất cho khách hàng.

Standard Chartered UK thiết lập quan hệ đại lý với Agribank từ năm 2003. Ngoài ra, Agribank đang duy trì quan hệ đại lý với 4 chi nhánh của Standard Chartered UK tại Mỹ, Indonesia, Nhật Bản, UAE và 10 ngân hàng 100% vốn của Standard Chartered tại 10 quốc gia. Chartered đã và đang cung cấp cho Agribank nhiều sản phẩm, dịch vụ đa dạng như: tài trợ thương mại (bảo lãnh, xác nhận LC, trade loan, UPAS L/C, …) chuyển tiền nguyên món GUARANTEED OUR; dịch vụ tra cứu tình trạng giao dịch; chuyển tiền nhanh trong khu vực châu Á…

Nhờ sự đổi mới và phát triển về dịch vụ công nghệ, Agribank luôn đạt tỷ lệ điện STP cao từ 97% trở lên và liên tục nhận được các giải thưởng lớn từ các ngân hàng đại lý lớn trên thế giới như: Standard Chartered Bank, The Bank of New York Mellon, Wells Fargo Bank, JP Morgan Chase trong nhiều năm trở lại đây.

Việc Agribank nhận được giải thưởng từ Standard Chartered lại một lần nữa khẳng định thương hiệu và chất lượng dịch vụ thanh toán của Agribank trên thị trường quốc tế; đồng thời đây là động lực để hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, tích cực tìm kiếm các giải pháp nhằm cải thiện và thúc đẩy lượng giao dịch thanh toán thương mại hai chiều./.