Agribank trao tặng 2 tỷ đồng hỗ trợ chương trình gặp mặt các chiến sĩ Điện Biên

(TBTCO) - Vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra lễ tiếp nhận ủng hộ hoạt động tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, trên phạm vi toàn quốc.

Nhằm tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức các hoạt động tôn vinh, tri ân đối với thương binh, liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên phạm vi toàn quốc.

Hưởng ứng hoạt động này, vừa qua, Công đoàn ngành Ngân hàng Việt Nam đã phát động ủng hộ, đóng góp trong các cấp công đoàn ngành Ngân hàng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tiếp nhận số tiền ủng hộ từ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. Ảnh: Agribank

Tại buổi lễ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú nhấn mạnh, chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa lịch sử to lớn, mang tầm vóc thời đại "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Chúng ta hôm nay và mai sau sẽ mãi mãi khắc ghi những công ơn to lớn của các cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến... đã anh dũng chiến đấu hy sinh, làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Để hưởng ứng các hoạt động tôn vinh, tri ân hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ... đã đóng góp to lớn cho cuộc kháng chiến trường kỳ vì sự độc lập, tự do của Tổ quốc, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam ủng hộ số tiền 20 tỷ đồng. Số tiền này là do cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng trong toàn quốc dành một ngày lương để ủng hộ cho các hoạt động tri ân của MTTQ Việt Nam.

Ông Phạm Đức Tuấn - Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công đoàn Agribank, trao biểu trưng hỗ trợ. Ảnh: Agribank

Nhân dịp này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã trao số tiền 2 tỷ đồng hỗ trợ chương trình gặp mặt.

Ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua. Từ số tiền tiếp nhận được, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cam kết sẽ sử dụng nguồn kinh phí này với mục đích có hiệu quả, minh bạch.

Số tiền này sẽ được phân bổ tới 52/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có đối tượng tri ân và sẽ cùng với nguồn lực của mỗi địa phương gửi tới các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến...

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc" cho các đơn vị trong ngành Ngân hàng. Ảnh: Agribank

Cùng tại sự kiện này, thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc" cho các đơn vị ủng hộ./.