Còn dư địa tài khóa hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế

Doanh nghiệp dệt may tăng trưởng cao nhất 10 năm qua Đại diện khối doanh nghiệp phát biểu tại Diễn đàn, ông Lê Tiến Trường cho biết, giai đoạn cuối năm 2021 và 8 tháng năm 2022 cho thấy giai đoạn phát triển tốt và tận dụng cơ hội của ngành dệt may, trong đó ảnh hưởng rất quan trọng của các chính sách trong điều tiết vĩ mô. 8 tháng năm 2022, ngành dệt may Việt Nam đã đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 31,2 tỷ đô la, tăng trưởng tới 20,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua./.