EVNFinance có tân Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

(TBTCO) - EVNFinance vừa có tân Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) với thâm niên 20 năm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và giữ nhiều chức vụ, vị trí quan trọng ở một số doanh nghiệp, tổ chức tín dụng tại Việt Nam.

Công ty tài chính cổ phần điện lực (EVNFinance, mã ck: EVF) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh để thông báo về việc bổ nhiệm ông Lê Mạnh Linh giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Tân Phó Chủ tịch HĐQT EVNFinance Lê Mạnh Linh. Ảnh: EVNFinance

Cụ thể, ông Lê Mạnh Linh sẽ giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ từ 2023-2028. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 16/5/2024. Hiện HĐQT EVNFinance có 6 thành viên, trong đó ông Phạm Trung Kiên giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Được biết, ông Lê Mạnh Linh sinh năm 1984, tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Kinh tế và Quản lý - Đại học Pierre Mendes France, Thạc sỹ chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế - Đại học Francois Rabelais de Tours, Pháp. Ông Linh đã có thâm niên gần 20 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và giữ nhiều chức vụ, vị trí quan trọng ở một số doanh nghiệp, tổ chức tín dụng tại Việt Nam.

Năm 2020, ông Lê Mạnh Linh được bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT EVNFinance và đảm nhiệm vị trí này tới nay. Hiện ông Linh cũng là Chủ tịch Ủy ban Chiến lược EVNFinance với nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu cho HĐQT trong việc triển khai ESG tại doanh nghiệp.

Trước đó, vào tháng 3 và tháng 4 đầu năm, công ty cũng ghi nhận biến động nhân sự cấp cao khi hai Phó Tổng Giám đốc đã xin từ nhiệm.

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản của EVF đạt 47.987 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm, trong đó danh mục cho vay đạt 31.257 tỷ đồng, chiếm 65% tổng tài sản. Tổng huy động vốn từ tiền gửi khách hàng đạt 3.447 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm, huy động vốn từ giấy tờ có giá tăng khoảng 6% so với đầu kỳ, đạt mức 18.449 tỷ đồng.