Gửi tiết kiệm online: Xu thế thời 4.0

(TBTCO) - Không phải di chuyển đến tận quầy, không lo hết giờ giao dịch, người dân có thể gửi tiết kiệm mọi lúc, mọi nơi một cách nhanh chóng và đảm bảo an toàn với phương thức tiết kiệm trực tuyến tại PVcomBank.

Qua khảo sát từ thị trường cho thấy, hiện nay khách hàng tham gia sản phẩm tiền gửi tiết kiệm online tại phần lớn các ngân hàng đều được hưởng mức lãi suất cao hơn so với gửi trực tiếp tại quầy. Lý do là bởi hình thức này giúp các ngân hàng giảm được đáng kể chi phí hoạt động, vận hành, in sổ vật lý, chứng từ…

Cùng với sự phát triển của công nghệ, nhu cầu và xu hướng gửi tiết kiệm trực tuyến của người dân đang ngày càng phổ biến, đặc biệt là giới trẻ. Thay vì phải đến tận quầy giao dịch, đem theo tiền mặt với nhiều rủi ro, chỉ cần một chiếc máy tính hay điện thoại di động thông minh có kết nối internet, khách hàng hoàn toàn chủ động từ việc mở sổ tiết kiệm 24/7 dù ở bất cứ nơi đâu cho đến việc xử lý rút lãi, tất toán…

Là tiểu thương buôn bán lâu năm ở chợ Đồng Xuân - nơi mà thói quen sử dụng tiền mặt đã hình thành từ rất nhiều năm, chị Hạnh (Hoàn Kiếm - Hà Nội) gần đây đã dần chuyển sang các phương thức giao dịch trực tuyến, trong đó có gửi tiết kiệm.

Lý do là bởi khách mua hàng cũng thường sử dụng kênh chuyển khoản, quét mã QR để thanh toán, nên thay vì rút tiền và đến ngân hàng mở sổ, chị Hạnh chọn hình thức gửi tiết kiệm online ngay trên ứng dụng của PVcomBank.

“Trước kia, nhiều lần để tiền tới 4 - 5 ngày bên người vì bận không đi ra ngân hàng được. Từ ngày chuyển qua dùng tài khoản và gửi tiết kiệm qua điện thoại, tôi thậm chí còn thấy tiện lợi, đơn giản và an toàn hơn so với ngày xưa, mà lại nhanh nữa. Cứ đến ngày, ngồi ở nhà hay ngoài chợ, tôi cũng mở sổ, rút lãi hàng tháng được” - chị Hạnh cho biết.

Khách hàng gửi tiết kiệm online được hưởng mức lãi suất cao hơn so với gửi tại quầy.

Nói về lý do lựa chọn sản phẩm tiết kiệm đại chúng trả lãi trước của PVcomBank, chị Hạnh cảm thấy rất hài lòng về việc được nhận lãi và quà tặng tiền mặt theo chương trình khuyến mại ngay từ thời điểm gửi tiền. Không những vậy, ngân hàng hiện cũng áp dụng mức ưu đãi lãi suất gửi tiền online cao hơn tới 0,5%/năm so với gửi tiết kiệm tại quầy.

Được biết, ngoài ưu đãi dành cho sản phẩm tiết kiệm đại chúng trả lãi trước, từ nay đến hết ngày 6/9/2023 chương trình khuyến mại tặng quà cho khách hàng gửi tiết kiệm của PVcomBank còn áp dụng với nhiều sản phẩm khác, bao gồm: tiết kiệm đại chúng trả lãi cuối kỳ, hàng tháng, hàng quý; tiết kiệm bậc thang; tiết gửi có kỳ hạn, với cả hai hình thức gửi tiền tại quầy và gửi trực tuyến trên các kênh online.

Chỉ từ 50 triệu đồng cùng kỳ hạn 6 tháng trở lên, khách hàng sẽ được nhận ngay quà tặng tiền mặt từ PVcomBank với giá trị quà tặng tăng dần theo số tiền gửi và lên đến 1.250.000 đồng. Bên cạnh đó, khách hàng cũng được tích lũy điểm thưởng theo chương trình khách hàng thân thiết PVOne để có thể đổi quà 24/7 qua ứng dụng PV Mobile Banking.

So với hình thức gửi tiết kiệm truyền thống, gửi tiết kiệm online có tính bảo mật, an toàn cao hơn, với nhiều ưu điểm nổi bật như: tất cả giao dịch trực tuyến đều được chủ tài khoản tự thực hiện, không thể làm giả như sổ giấy; thông tin cá nhân được mã hóa, lưu trữ và bảo mật bởi công nghệ hiện đại thay vì các thao tác nhập liệu thủ công; giao dịch được xác thực qua nhiều lớp an ninh, kiểm soát trên hệ thống; không lo mất hay thất lạc sổ tiết kiệm như khi gửi tại quầy…

Là một trong những ngân hàng có hệ thống công nghệ tiên tiến hàng đầu, thường xuyên được nâng cấp, PVcomBank không chỉ giúp cho việc gửi tiết kiệm qua kênh trực tuyến ngày càng trở nên đơn giản, dễ dàng và an toàn hơn mà còn tạo điều kiện để khách hàng có thể chủ động quản lý tài khoản, số tiền gửi, thời gian mở, hạn tất toán… một cách nhanh chóng, tiện lợi./.