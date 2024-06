Kiểm toán Nhà nước kiến nghị tăng thu về ngân sách hơn 30 nghìn tỷ đồng

(TBTCO) - Sáng 4/6, Quốc hội bắt đầu với phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh. Vấn đề an ninh nguồn nước được nhận diện từ sớm, song đến nay mức đảm bảo cho an ninh nguồn nước mới chỉ đạt ở mức 2/5. Dịp chất vấn này cũng là lúc nhận diện rõ để tính kế sách lâu dài cho an ninh nguồn nước.