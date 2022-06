Lạm phát của Mỹ đã tăng trở lại trong tháng 5/2022

(TBTCO) - Lạm phát của Mỹ đã tăng trở lại vào tháng 5 vừa qua, trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng này tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2021 - mức tăng lớn nhất kể từ tháng 12/1981.

Người dân mua sắm trong một siêu thị tại New York

Số liệu thống kê do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 10/6 cho thấy, chỉ số CPI trong tháng 5/2022 đã tăng 1% so với tháng trước đó - cao hơn nhiều so với mức dự báo của giới phân tích, sau khi đạt mức tăng khiêm tốn 0,3% hồi tháng 3 vừa qua.

Dữ liệu cho thấy giá xăng đã tăng 4,1% trong tháng 5 vừa qua, trong khi mức tăng giá lớn cũng ghi nhận trong thị trường nhà ở, giá vé máy bay và các loại xe mới hay đã qua sử dụng.

Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho biết, giá năng lượng đã tăng 34,6% trong năm qua - tốc độ tăng nhanh nhất kể từ tháng 9/2005, trong khi lương thực tăng 10,1% (lần đầu tiên vượt mức 10% kể từ tháng 3/1981).

Giá thực phẩm và nhiên liệu đã tăng nhanh trong những tuần gần đây, trong bối cảnh tình hình xung đột tại Ukraine khiến giá dầu mỏ và ngũ cốc toàn cầu leo thang, và các tài xế ở Mỹ phải đối mặt với giá xăng cao kỷ lục mỗi ngày. Trong ngày 10/6, giá xăng trung bình trên toàn nước Mỹ đạt 4,99 USD/gallon.

Ngay cả khi không tính tới thực phẩm hay xăng dầu, CPI của Mỹ trong tháng 5 vừa qua cũng tăng 0,6% so với tháng trước đó, và tăng 6% trong 12 tháng gần đây./.