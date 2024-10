Lợi nhuận quý III của các doanh nghiệp được dự báo tiếp tục đà tăng trưởng

(TBTCO) - Theo MBS, lợi nhuận toàn thị trường chứng khoán có khả năng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, dự kiến sẽ đạt mức tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước trong quý III/2024. Đà tăng này được hỗ trợ bởi môi trường lãi suất thấp, tỷ giá giảm mạnh, cùng với sự phục hồi của sản xuất và tiêu dùng.

Theo báo cáo mới nhất của Công ty CP Chứng khoán MB (MBS), lợi nhuận trong các ngành sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong quý III. Đối với ngành ngân hàng, MBS nhận định rằng, đây là giai đoạn phục hồi tích cực với dự báo tăng trưởng tín dụng sẽ cải thiện, đạt khoảng 7,38% tính đến giữa tháng 9.

Sự hồi phục này chủ yếu đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh, mặc dù thu nhập ngoài lãi vẫn gặp khó khăn và chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Ngành ngân hàng vẫn phụ thuộc vào nguồn thu từ phí và xử lý nợ, trong khi các hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán dự báo sẽ không có bứt phá do thị trường thiếu tín hiệu tích cực.

Về biên lợi nhuận (NIM), dự báo sẽ không có sự tăng trưởng mạnh do lãi suất tiền gửi có xu hướng tăng trong nửa cuối năm 2024. Các ngân hàng hiện đang tích cực huy động vốn, trong khi lãi suất cho vay sẽ giữ ở mức thấp nhằm hỗ trợ nền kinh tế.

MBS dự báo nợ xấu sẽ không gia tăng trong quý này nhờ sự ổn định của nhóm khách hàng doanh nghiệp. Đáng chú ý, các ngân hàng sẽ giảm tốc độ trích lập dự phòng trong nửa cuối năm do tín dụng từ nhóm khách hàng cá nhân không tăng nhiều. Kết quả, bộ đệm dự phòng dự kiến sẽ giảm, đồng thời lợi nhuận ròng của các ngân hàng niêm yết có thể tăng tới 16,5% so với cùng kỳ năm trước, góp phần vào sự tăng trưởng chung của thị trường.

Theo MBS, 3 bộ luật BĐS quan trọng đã có hiệu lực, nhưng các địa phương cần thêm thời gian để xây dựng bảng giá đất chính thức, tạo điều kiện cho các dự án. Một số doanh nghiệp BĐS khu vực phía Bắc có thể tận dụng lợi thế từ thanh khoản cao và pháp lý hoàn thiện.

Với ngành bất động sản (BĐS), theo MBS, sẽ có sự phân hóa rõ rệt trong kết quả kinh doanh. Tại TP.Hồ Chí Minh, nguồn cung căn hộ mới vẫn hạn chế với chỉ khoảng 1.676 sản phẩm, giảm 59% so với cùng kỳ. Mặc dù giá BĐS chỉ tăng 6% so với năm trước, nguồn cung mới chủ yếu đến từ các dự án cao cấp có pháp lý rõ ràng.

Ngược lại, tại Hà Nội lại chứng kiến nguồn cung mới tăng mạnh 176%, với 10.841 sản phẩm, cao nhất trong 5 năm qua và giá BĐS tại đây cũng tăng 22%.

Trong khi đó, ngành BĐS khu công nghiệp và cao su duy trì đà tăng trưởng tốt nhờ vào dòng vốn FDI tích cực. Trong 8 tháng đầu năm 2024, vốn FDI đăng ký và giải ngân tăng lần lượt 7% và 8% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng lợi nhuận ròng giữa các công ty sẽ khác nhau do thời điểm bàn giao đất khác nhau. Một số công ty có thể ghi nhận lợi nhuận ròng cao gấp ba lần so với cùng kỳ nhờ vào việc chuyển nhượng đất dân cư.

Ngành cao su cũng được hỗ trợ bởi giá cao su thế giới tăng mạnh do nguồn cung thiếu hụt, mặc dù nhu cầu từ thị trường lớn như Trung Quốc có dấu hiệu chậm lại. MBS dự báo lợi nhuận ròng của một số doanh nghiệp trong ngành cao su có thể tăng mạnh nhờ giá bán cao và doanh thu từ thanh lý cây cao su.

Ngành vật liệu cơ bản đang đối mặt với nhiều thách thức do giá hàng hóa giảm, nhưng vẫn có một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận dương, đặc biệt là trong lĩnh vực thép. Sự tăng trưởng của ngành thép trong quý III có thể góp phần tích cực vào kết quả chung của ngành vật liệu cơ bản.

Về ngành dầu khí, dự báo quý III sẽ ghi nhận sự phân hóa kết quả kinh doanh giữa các doanh nghiệp. Giá dầu đã giảm khoảng 15,2% so với đầu quý, do nhu cầu thấp hơn cung, ảnh hưởng tiêu cực đến một số doanh nghiệp ở phía hạ nguồn, khiến họ phải gia tăng trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Mặc dù giá cho thuê giàn khoan không có nhiều thay đổi, nhưng việc hoàn tất bảo trì có thể giảm áp lực chi phí cho các doanh nghiệp này. Tại khu vực trung nguồn, sự ổn định trong cước vận tải và gia tăng số lượng tàu mới cũng sẽ thúc đẩy kết quả kinh doanh trong quý này.

Tuy nhiên, sau đợt bảo trì, sản lượng một số doanh nghiệp đã hồi phục, do đó kết quả kinh doanh của họ có thể cao hơn so với quý trước. Ở phía thượng nguồn, các thầu lớn đã được trao cho những dự án quan trọng như Lô B – Ô Môn, hứa hẹn mang lại kết quả tích cực.

Đối với ngành điện, tính đến cuối tháng 9/2024, tỷ giá USD/VND đã giảm 3,5% so với cuối quý II/2024, điều này thuận lợi cho các doanh nghiệp trong ngành, giúp họ ghi nhận lãi tỷ giá. Nhu cầu điện tăng 12% so với cùng kỳ, cao hơn kế hoạch ban đầu, hỗ trợ hoạt động của các nhà máy điện.

Trong bối cảnh thời tiết thuận lợi cho thủy điện, các doanh nghiệp thủy điện dự kiến sẽ có triển vọng tích cực nhất trong quý III khi sản lượng tăng mạnh. Các doanh nghiệp sở hữu thủy điện nhỏ sẽ hưởng lợi do ít bị ảnh hưởng bởi giá huy động giảm.

Đối với nhóm nhiệt điện, sản lượng duy trì ổn định so với cùng kỳ nhưng giảm mạnh so với quý 2/2024 do thời tiết không thuận lợi. Xu hướng huy động thấp có thể kéo dài đến hết quý III và chỉ cải thiện từ quý IV khi mùa mưa kết thúc tại miền Nam.

Với ngành bán lẻ, trong tháng 7 và 8 cho thấy chỉ số PMI duy trì trên mức 52,4, cho thấy sự cải thiện đáng kể trong đơn hàng mới tại khu vực sản xuất. Dự báo trong quý III/2024, ngành bán lẻ sẽ ghi nhận sự phục hồi tốt hơn so với 6 tháng đầu năm, nhờ vào sự tăng trưởng thu nhập của người lao động. Nhiều doanh nghiệp bán lẻ đang mở rộng cửa hàng để tiếp cận nhóm khách hàng tiềm năng, với mục tiêu mở rộng tệp khách hàng mới và tăng độ phủ sóng trên toàn quốc.

Dù ngành bán lẻ điện tử đang đối mặt với tình trạng giảm số lượng cửa hàng vật lý, các doanh nghiệp vẫn đang tái cấu trúc hoạt động kinh doanh nhằm tối ưu hóa chi phí và cải thiện lợi nhuận./.