Quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm sẽ được rút ngắn

Đề xuất quy trình, thời gian quyết toán NSNN hàng năm Sau khi xin ý kiến của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, Bộ Tài chính trình Chính phủ báo cáo Quốc hội về lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN hàng năm. Cụ thể: Bước 1: Đơn vị sử dụng ngân sách chốt số liệu quyết toán NSNN hết ngày 31/1 năm sau (giữ nguyên so với quy định của Luật NSNN 2015). Bước 2: Đơn vị dự toán cấp trên xét duyệt quyết toán cho đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc trong khoảng thời gian từ ngày 1/2 đến hết ngày 30/6 năm sau. Bước 3: Các bộ, cơ quan trung ương gửi Báo cáo quyết toán NSNN cho Bộ Tài chính chậm nhất ngày 1/7 năm sau. UBND cấp tỉnh gửi quyết toán NSĐP (đã được HĐND cấp tỉnh phê chuẩn) đến Bộ Tài chính chậm nhất ngày 1/7 năm sau. Bỏ quy định cơ quan tài chính các cấp thẩm định quyết toán năm của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp mình và cơ quan tài chính cấp tỉnh, cấp huyện thẩm định quyết toán năm của ngân sách cấp dưới. Bước 4: Bộ Tài chính kiểm tra, rà soát số liệu quyết toán của các bộ, cơ quan trung ương và số liệu quyết toán NSĐP đã được HĐND tỉnh phê duyệt trong thời hạn 1 tháng (từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/7 hàng năm). Bước 5: Bộ Tài chính tổng hợp, lập báo cáo quyết toán NSNN trình Chính phủ và gửi Kiểm toán Nhà nước chậm nhất là 8 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách. Bước 6: Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN trước khi trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn. Thời gian kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN do Bộ Tài chính gửi từ ngày 1/9 năm sau. Bước 7: Báo cáo quyết toán NSNN trình UBTVQH chậm nhất là 10 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách (rút ngắn 6 tháng so với quy định của Luật NSNN 2015). Trình Quốc hội chậm nhất là 12 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách (rút ngắn 6 tháng so với quy định của Luật NSNN 2015). Quốc hội xét, phê chuẩn báo cáo quyết toán NSNN.