Tăng minh bạch và năng lực giám sát để chứng khoán Việt hút dòng vốn ngoại

Vốn hóa thị trường tăng 19,1% so với cuối năm 2023 Đến cuối tháng 8/2024, vốn hóa thị trường chứng khoán đạt hơn 7 triệu tỷ đồng (280 tỷ USD), tăng 19,1% so với cuối năm 2023, tương đương 69,2% GDP ước tính năm 2023. Tính từ đầu năm tới nay, giá trị giao dịch bình quân đạt gần 1 tỷ USD/phiên, tăng 31,3% so với bình quân năm 2023. Thị trường hiện có 728 cổ phiếu niêm yết và 878 cổ phiếu trên UPCoM, với tổng giá trị niêm yết đạt 2.246 nghìn tỷ đồng, tăng 5,5% so với cuối năm 2023.