Thanh tra chỉ rõ SCSB Đồng Nai phân loại nợ nhóm 4 không đúng quy định, nợ xấu tăng hơn 30%

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 vừa ban hành kết luận thanh tra đối với Ngân hàng The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. - Chi nhánh Đồng Nai (SCSB Đồng Nai).

Theo thông báo kết luận thanh tra, cuộc thanh tra được thực hiện theo Quyết định số 194/QĐ-TTRA.ĐN ngày 14/7/2026 của Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực. Ngày 29/9/2026, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực đã ban hành Kết luận thanh tra số 126/KL-TTRA.ĐN đối với SCSB Đồng Nai.

Ngân hàng The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. Ảnh minh họa.

Kết luận thanh tra ghi nhận, SCSB Đồng Nai còn những tồn tại, sai phạm trong công tác thẩm định, công tác kiểm tra, giám sát vốn vay, phân loại tài sản có, bảo lãnh, công tác an toàn kho quỹ.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh và kết luận, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực đã đưa ra 2 kiến nghị đối với Hội sở SCSB và 1 khuyến nghị; 7 kiến nghị và 2 khuyến nghị đối với SCSB Đồng Nai để chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, vi phạm, nhằm duy trì hoạt động an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, đoàn thanh tra phát hiện SCSB Đồng Nai thực hiện phân loại tài sản có đối với một khách hàng không đúng quy định về nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tại điểm d (ii) khoản 1 Điều 10 Thông tư số 31/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 của Ngân hàng Nhà nước quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo kết luận thanh tra, hành vi vi phạm về phân loại tài sản có không đúng quy định của pháp luật được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 42 Mục 10 Chương II Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Tuy nhiên, hành vi vi phạm hành chính này đã quá thời hiệu xử phạt do thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là ngày 29/5/2025. Đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, nhưng không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi này.

SCSB Đồng Nai có 38 lao động, gồm 33 nhân sự Việt Nam và 5 nhân sự nước ngoài. Về tình hình hoạt động, đến ngày 31/5/2026, số dư huy động vốn của SCSB Đồng Nai đạt 4.123,3 tỷ đồng, giảm 3,9% so với ngày 31/12/2025; đồng thời, giảm lần lượt 14,61% và 10,71% so với cuối năm 2024 và cuối năm 2023.

Trong đó, nguồn vốn huy động thị trường 1 đạt 2.296,2 tỷ đồng, chiếm 55,69% tổng nguồn vốn huy động; nguồn vốn huy động thị trường 2 đạt 1.827 tỷ đồng, chiếm 44,31%. Cùng thời điểm, tổng dư nợ cho vay đạt 1.624,5 tỷ đồng, giảm 3,57% so với cuối năm 2025 và giảm sâu 24,64% so với cuối năm 2024.

Cơ quan thanh tra cũng ghi nhận, nợ xấu (nhóm 3 - 5) tại thời điểm ngày 31/5/2026 của SCSB Đồng Nai ở mức 25,798 tỷ đồng, chiếm 1,59% tổng dư nợ cho vay, tăng 33,56% so với thời điểm 31/12/2024, không tăng/giảm so với thời điểm 31/12/2025.

Về kết quả kinh doanh, chênh lệch thu nhập trừ chi phí của SCSB Đồng Nai đạt 168,3 tỷ đồng trong năm 2023; 168,48 tỷ đồng trong năm 2024 và 203,35 tỷ đồng trong năm 2025. Trong 5 tháng đầu năm 2026, con số này đạt 68,377 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính của SCSB Đồng Nai cho thấy, lợi nhuận trước thuế năm 2025 tăng khá mạnh, trong khi hoạt động kinh doanh cốt lõi cải thiện không đáng kể.

Theo đó, thu nhập lãi thuần của SCSB Đồng Nai năm 2025 đạt 218,4 tỷ đồng, tăng 4,4%. Với các khoản thu ngoài lãi, lãi thuần từ dịch vụ và kinh doanh ngoại hối lần lượt tăng 9,4% và 12,1%, trong khi lãi thuần từ hoạt động khác giảm trên 90%, còn gần 1 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động giảm 2% xuống 51 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 194,1 tỷ đồng, chỉ tăng 1,9%.

Tuy nhiên, khoản mục dự phòng rủi ro tín dụng đảo chiều từ mức trích lập gần 22 tỷ đồng năm 2024 sang hoàn nhập ròng 9,3 tỷ đồng năm 2025, qua đó, hỗ trợ đáng kể kết quả kinh doanh. Lợi nhuận trước thuế đạt 203,3 tỷ đồng, tăng 20,7% so với năm trước./.