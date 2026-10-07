Đầu tư

Trình Thủ tướng phương án đầu tư cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum vốn 51.535 tỷ đồng

Anh Minh

Anh Minh

07:08 | 07/10/2026
(TBTCO) - Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum có chiều dài 136,2 km, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 - 100 km/h, được đề xuất sử dụng vốn ngân sách Trung ương và địa phương, hoàn thành trong năm 2030.
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Phối cảnh tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum (Ảnh có sử dụng AI).
Phối cảnh tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum. Ảnh có sử dụng AI

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Tờ trình số 470/TTr-UBND ngày 01/10/2026 gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đề nghị xem xét, trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum.

Đây là dự án quan trọng quốc gia, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội; UBND tỉnh Quảng Ngãi là cấp quyết định đầu tư.

Hồ sơ Dự án kèm theo Tờ trình số 470 được UBND tỉnh Quảng Ngãi hoàn thiện sau khi tiếp thu, giải trình kết luận của Hội đồng thẩm định nhà nước tại Thông báo số 203/TB-HĐTĐNN ngày 30/9/2026.

Theo phương án đề xuất, tuyến có điểm đầu tại Km0+00, giao với cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại xã Nguyễn Nghiêm; điểm cuối giao với tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây theo quy hoạch tại xã Đăk Hà.

Tuyến đi qua các xã Nguyễn Nghiêm, Ba Động, Ba Tơ, Ba Dinh, Ba Tô, Ba Vì, Ba Xa, Kon Plông, Măng Đen, Đăk Rve, Kon Braih, Đăk Hà và phường Đăk Cấm.

Các đoạn thông thường có bề rộng nền đường 24,75 m, vận tốc thiết kế 100 km/h. Riêng đoạn qua đèo Vi Ô Lăk và đèo Măng Đen dài khoảng 66 km, do địa hình đồi núi hiểm trở, độ dốc cao, nhiều suối và khe cắt ngang, nền đường dự kiến rộng 22 m, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án là 51.535,635 tỷ đồng, gồm chi phí xây dựng, thiết bị khoảng 36.765,295 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 3.899,274 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác 2.941,224 tỷ đồng; chi phí dự phòng 7.929,842 tỷ đồng.

Dự án được đề xuất đầu tư công, sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Trong đó, ngân sách địa phương dự kiến bố trí khoảng 2.047 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng.

Nhu cầu vốn dự kiến phân bổ cho Dự án trong năm 2026 là khoảng 110 tỷ đồng; giai đoạn 2027 - 2030 là khoảng 51.425,635 tỷ đồng.

Dự án dự kiến chia thành 2 dự án thành phần, gồm: Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, có sơ bộ tổng mức đầu tư 47.636,361 tỷ đồng; Dự án thành phần 2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, có kinh phí 2.047 tỷ đồng.

Ước tính, Dự án cần sử dụng khoảng 1.454,36 ha đất, trong đó có 405,42 ha rừng tự nhiên và 303,40 ha rừng trồng. Sẽ có khoảng 896 hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án, trong đó 878 hộ phải tái định cư.

Theo kế hoạch, Dự án được Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư vào tháng 11/2026; phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật trong năm 2027; thực hiện giải phóng mặt bằng từ quý III/2027; khởi công trong năm 2027 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2030.

Để đẩy nhanh tiến độ, địa phương đề xuất Quốc hội cho phép áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù. Trong đó có việc ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư trong thời gian Quốc hội không họp; giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam di dời các công trình điện từ 110 kV trở lên; cho phép thu hồi đất phục vụ bãi đổ vật liệu thừa.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đề xuất áp dụng chỉ định thầu đối với tất cả các gói thầu thuộc Dự án. Theo đánh giá trong hồ sơ, hình thức này có thể rút ngắn thời gian lựa chọn nhà thầu khoảng 6 - 12 tháng so với đấu thầu rộng rãi.

Kết quả phân tích kinh tế sơ bộ cho thấy tỷ suất nội hoàn kinh tế đạt 13,1%, tỷ số lợi ích/chi phí đạt 1,14 và giá trị hiện tại ròng đạt 5.043,949 tỷ đồng.

Tuyến cao tốc khi hoàn thành được kỳ vọng tăng khả năng kết nối Tây Nguyên với cảng biển Dung Quất, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, logistics, du lịch và góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh trên trục Đông - Tây./.

Anh Minh
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