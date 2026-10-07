Thời sự

Trung ương thảo luận về Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027

17:13 | 07/10/2026
(TBTCO) - Trong ngày làm việc thứ ba (7/10), Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Trung ương đã thảo luận về Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 và nhiều nội dung quan trọng khác.
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Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Trung ương bàn về đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ Trung ương thảo luận về Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn
Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV
Phiên Khai mạc Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: chinhphu.vn

Buổi sáng, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú điều hành Hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại Hội trường, thảo luận về 3 nội dung:

Một là, Đề án “Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững”.

Hai là, Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh (thay thế Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đảng viên làm kinh tế tư nhân).

Ba là, Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (thay thế Quy định số 21-QĐ/TW, ngày 11/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng).

Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp xem xét, cho ý kiến về các báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương trong các ngày 5/10 và 6/10/2026.

Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Tổ, thảo luận 3 nội dung:

Một là, Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Hai là, Đề cương tổng thể và 4 đề cương nhóm nội dung tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Ba là, Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Ngày mai (8/10/2026), Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình và bế mạc Hội nghị./.

Theo chinhphu.vn
Từ khóa:
hội nghị trung ương 4 khóa XIV ngày làm việc thứ 3 tình hình phát triển kinh tế - xã hội

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