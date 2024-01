(TBTCO) - Đầu phiên giao dịch sáng 10/1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam giảm 1 VND ở mức 23.931 VND/USD. Trên thị trường thế giới, Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,32%, đạt mốc 102,53.

Tỷ giá USD hôm nay: Đồng USD phục hồi trước thềm dữ liệu lạm phát. Ảnh: TL

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD – 25,077 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24,908 VND/Euro – 27,530 VND/Euro.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay đi ngang so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24,789 – 24.829 VND/USD, tăng 9 VND ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,155 VND 24,525 VND Vietinbank 24,115 VND 24,575 VND BIDV 24,200 VND 24,500 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,979 VND 27,406 VND Vietinbank 25,773 VND 27,273 VND BIDV 26,176 VND 27,377 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 164.31 VND 173.93 VND Vietinbank 164.44 VND 174.14 VND BIDV 165.15 VND 173.85 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD tăng so với các loại tiền tệ khác vào phiên giao dịch vừa qua, khi các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu lạm phát sẽ được công bố vào ngày mai, 11/1, để có thêm manh mối về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất.

Đồng Euro giảm 0,23% xuống mức 1,09250 USD, trong khi đồng bảng Anh giảm 0,39% xuống mức 1,26990 USD.

Tại châu Á, lạm phát cơ bản ở thủ đô của Nhật Bản đã chậm lại trong tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 12, gây áp lực buộc Ngân hàng Nhật Bản phải nhanh chóng thoát khỏi chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo. USD cuối cùng đã tăng 0,25% ở mức 144,54 Yen./.