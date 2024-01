(TBTCO) - Đầu phiên giao dịch sáng 11/1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam giảm 3 VND ở mức 23.928 VND/USD. Trên thị trường thế giới, Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,21%, xuống mốc 102,36.

Tỷ giá ngoại tệ trong nước vào sáng nay điều chỉnh tăng tại các ngân hàng thương mại. Ảnh: TL

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD – 25,074 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24,852 VND/Euro – 27,469 VND/Euro.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay đi ngang so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24,776 – 24.816 VND/USD, giảm 13 VND ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,185 VND 24,555 VND Vietinbank 24,178 VND 24,638 VND BIDV 24,260 VND 24,560 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,966 VND 27,392 VND Vietinbank 25,942 VND 27,442 VND BIDV 26,229 VND 27,439 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 163.46 VND 173.03 VND Vietinbank 163.51 VND 173.21 VND BIDV 164.43 VND 173.08 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD quay đầu giảm trong phiên giao dịch vừa qua, trong bối cảnh các nhà đầu tư tiếp tục chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ để nắm rõ hơn về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Chỉ số DXY đã được giao dịch trong một phạm vi hẹp kể từ cuối tuần trước, dựa trên dữ liệu cho thấy mức tăng trưởng việc làm mạnh mẽ trong tháng 12, trước khi giảm sau bản báo cáo việc làm.

Đồng USD sau đó tiếp tục suy yếu sau khi báo cáo của Viện Quản lý Cung ứng (ISM) cũng cho thấy lĩnh vực dịch vụ của Mỹ chậm lại đáng kể trong tháng 12.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được công bố vào hôm nay, 11/1 có thể là động lực tiếp theo định hướng cho sự tăng trưởng của đồng bạc xanh. Các nhà kinh tế dự đoán lạm phát tiêu đề tăng 0,2% trong tháng và 3,2% trên cơ sở hàng năm.

Các nhà giao dịch đang đánh giá khả năng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 3 khi lạm phát giảm dần trở lại gần với mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Hiện đồng USD đang duy trì trên mức thấp nhất trong 5 tháng kể từ cuối tháng 12.

Ở một diễn biến ngược lại, đồng Euro tăng 0,36% so với đồng bạc xanh, đạt mức 1,09700 USD.

Trong khi đó, đồng bạc xanh tăng 0,84% so với đồng Yen Nhật Bản, đạt mức 145,68 Yen. Dữ liệu kinh tế ảm đạm trong tuần này tại Nhật Bản có thể khiến Ngân hàng Nhật Bản ít có khả năng tăng lãi suất ngoài vùng âm trong tháng này./.