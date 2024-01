(TBTCO) - Đầu phiên giao dịch sáng 12/1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam tăng 20 VND ở mức 23,948 VND/USD. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm giảm 0,04%, xuống mốc 102,32.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh tăng tại các ngân hàng. Ảnh: TL

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 23,400 VND/USD – 25,095 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24,976 VND/Euro – 27,605 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh tăng tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24.265 và mức bán ra là 24.635, tăng 80 VND so với phiên giao dịch ngày 11/1.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay đi ngang so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24,765 – 24.805 VND/USD, giảm 11 VND ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,265 VND 24,635 VND Vietinbank 24,235 VND 24,695 VND BIDV 24,320 VND 24,620 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,149 VND 27,585 VND Vietinbank 26,005 VND 27,505 VND BIDV 26,385 VND 27,602 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 163.32 VND 172.88 VND Vietinbank 164.34 VND 174.04 VND BIDV 164.28 VND 172.9 VND

Diễn biến thị trường thế giới

USD giảm giá trong ngày so với đồng Euro và đồng Yen trong phiên giao dịch hôm nay nhưng đã giảm xuống mức thấp trước khi dữ liệu cho thấy lạm phát giá tiêu dùng của Mỹ cao hơn kỳ vọng của các nhà kinh tế vào tháng 12, làm dấy lên một số nghi ngờ rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất ngay khi nhà giao dịch mong đợi.

DXY giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng trong tháng 12 khi các nhà giao dịch đánh giá khả năng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ nới lỏng các điều kiện tiền tệ khi nền kinh tế Mỹ suy yếu và lạm phát tiến gần hơn đến mục tiêu 2% hàng năm của FED.

DXY lần cuối giảm 0,05% trong ngày ở mức 102,34. Nó đã giao dịch ở mức khoảng 102,20 trước khi dữ liệu được công bố.

Tại các thị trường tiền tệ khác, đồng Euro tăng 0,09% trong ngày lên 1,09820 USD. Đồng bạc xanh giảm 0,20% xuống 145,48 Yen, sau khi trước đó đạt 146,10, mức cao nhất kể từ ngày 11/12.

Đồng Bảng Anh tăng 0,17% lên 1,27630 USD và lên tới 1,27880 USD, mức cao nhất kể từ ngày 28/12./.