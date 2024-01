(TBTCO) - Đầu phiên giao dịch sáng 20/1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam giảm 4 VND hiện ở mức 24,037 VND/USD. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,30%, xuống mốc 103,24.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận động thái điều chỉnh giảm tại các ngân hàng. Ảnh: TL

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD - 25,188 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24,847 VND/Euro - 27,462 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận động thái điều chỉnh giảm tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,345 và mức bán ra là 24.715, giảm 10 VND so với phiên giao dịch ngày 17/1. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.300 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24,987 - 25,042 VND/USD tăng 76 VND ở chiều mua và tăng 81 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 18/1.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,345 VND 24,715 VND Vietinbank 24,335 VND 24,755 VND BIDV 24,400 VND 24,700 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,010 VND 27,438 VND Vietinbank 26,067 VND 27,357 VND BIDV 26,288 VND 27,424 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 160.09 VND 169.45 VND Vietinbank 161.47 VND 171.17 VND BIDV 161.26 VND 169.73 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD giảm nhẹ phiên giao dịch vừa qua, sau 5 phiên tăng liên tiếp, nhưng vẫn đạt mức tăng tuần, do dữ liệu kinh tế gần đây và bình luận từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) làm giảm kỳ vọng về việc (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất nhanh chóng.

Ở một diễn biến ngược lại, đồng Euro đã tăng 0,16%, đạt mức 1,0891 USD so với đồng USD nhưng giảm khoảng 0,5% trong tuần. J.P.Morgan đã thay đổi kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 6, thay vì tháng 9, nhưng cho biết họ vẫn “thận trọng” đối với tình hình lạm phát và xu hướng tăng trưởng tiền lương.

Đồng Yen Nhật đi ngang so với đồng bạc xanh ở mức 148,15. Ngân hàng Nhật Bản dự kiến tổ chức một cuộc họp chính sách vào đầu tuần tới và có khả năng sẽ duy trì các chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo. Đồng USD đã tăng hơn 2% so với đồng tiền Nhật Bản trong tuần này và đang trên đà tăng tuần thứ 3 liên tiếp.

Đồng Bảng Anh chốt phiên giao dịch ở mức 1,27 USD, giảm 0,06% trong ngày sau khi giảm xuống còn 1,2662 USD sau dữ liệu cho thấy doanh số bán lẻ của Anh sụt giảm mạnh nhất trong 3 năm vào tháng 12./.