(TBTCO) - Sau mỗi đợt bảo dưỡng sửa chữa lớn (Turnaround), với khối lượng công việc nhiều, số lượng máy móc thiết bị và nhân sự tăng, các đầu việc có tính đan xen, chồng lấn, tiến độ gấp rút,… các thành viên Chi nhánh Khí Hải Phòng (KHP) lại trưởng thành và tự tin hơn. Những thách thức đó chính là cơ hội để KHP thể hiện tinh thần đoàn kết - đổi mới - chuyên nghiệp - hành động, từ đó làm tiền đề, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra.

KHP phối hợp với Công ty Dịch vụ Khí hoàn thành xuất sắc công tác BDSC năm 2023 tại Hệ thống Phân phối Khí Hàm Rồng - Thái Bình.

An toàn - chất lượng - tiến độ được đặt lên hàng đầu

Năm 2023, KHP phối hợp với Công ty Dịch vụ khí (DVK) đã hoàn thành xuất sắc công tác bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) dừng khí năm 2023 tại Hệ thống Phân phối khí Hàm Rồng - Thái Bình. Đợt BDSC đã đáp ứng tốt các tiêu chí "an toàn - chất lượng - tiến độ".

Với niềm tin và quyết tâm đảm bảo “An toàn – Chất lượng – Tiến độ” cho các hoạt động vận hành và bảo dưỡng sửa chữa, KHP ngày càng trưởng thành và tự tin hơn, xứng đáng là cánh tay nối dài của PV GAS tại khu vực phía Bắc.

Năm 2023 là năm thứ 8 liên tiếp, các bên triển khai thực hiện công tác BDSC dừng khí đối với hệ thống này. Hơn 102 nhân sự đã tham gia dừng khí, thực hiện 23 đầu việc. Với tinh thần khẩn trương, cùng với sự tập trung, chuyên nghiệp và quyết tâm cao độ, KHP đã hoàn thành công tác BDSC với tổng thời gian là 33 giờ 30 phút, vượt tiến độ 14 giờ 30 phút; hoàn thành 100% đầu việc theo kế hoạch, không để xảy ra bất kỳ sự cố nào ảnh hưởng đến môi trường, hệ thống, thiết bị cũng như con người.

Từ ngày thành lập đến nay, bên cạnh đảm bảo an toàn cho công tác vận hành và BDSC, KHP đã luôn kiểm soát chặt chẽ chất lượng và tiến độ BDSC: hoàn thành 100% khối lượng công việc bảo dưỡng ngăn ngừa và bảo dưỡng thường xuyên, hoàn thành trên 95% các công việc sửa chữa đột xuất. KHP cũng luôn tuân thủ Văn hóa an toàn của toàn Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và áp dụng các giải pháp kỹ thuật để nâng cao độ tin cậy, độ sẵn sàng cho toàn bộ hệ thống.

Hoàn thành tốt công tác Turnaround 2024

Turnaround là hoạt động BDSC lớn đối với các thiết bị trọng yếu trong công trình khí, nhất là đối với các thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn – vệ sinh – lao động theo quy định của pháp luật. Hoạt động Turnaround tại Kho LPG Đình Vũ được thực hiện định kỳ 5 năm một lần đối với hệ thống các bồn chứa LPG tại đây.

Theo đó, hoạt động Turnaround tại Kho LPG Đình Vũ trải qua khá nhiều công đoạn, thời gian thực hiện kéo dài. Mỗi công đoạn đều tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi phải phân tích đánh giá kỹ lưỡng cũng như xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai đảm bảo tối ưu về mặt thời gian và chi phí.

Khen thưởng các điển hình trong công tác an toàn tại KHP.

Bên cạnh duy trì công tác an toàn, việc hoàn thành đúng hạn và đạt chất lượng BDSC cũng là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là việc phát hiện và khắc phục triệt để tất cả các khiếm khuyết bên trong bồn, đảm bảo cho các bồn chứa đạt tình trạng kỹ thuật tốt nhất để đưa vào vận hành ổn định, an toàn ở chu kỳ tiếp theo.

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, Turnaround chính là đợt tổng duyệt đối với toàn bộ nhân sự kỹ thuật của KHP, nơi kiến thức, tư duy, kỹ năng nghề nghiệp không những được áp dụng một cách triệt để mà còn được nâng cao, thông qua những kinh nghiệm và bài học thu được từ hoạt động Turnaround.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối sau mỗi đợt Turnaround chính là minh chứng rõ ràng nhất đối với việc duy trì văn hóa an toàn tại KHP nói riêng và PV GAS nói chung. Xác định rõ mục tiêu ấy, tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên đang cùng chung sức chuẩn bị cho những đợt Turnaround sắp tới tại các công trình khí do KHP quản lý./.